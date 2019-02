Cusco: dos policías y una fiscal fallecieron tras volcadura de bus | FOTOS

Un accidente dejó dos policías y un fiscal fallecidos tras la volcadura de un bus que trasladaba a un equipo policial, en Cusco. Once agentes también resultaron heridos.



El bus cayó a la altura de kilómetro 199 de la vía interoceánica, en el sector denominado Tocorocumbe, en la ruta Urcos – Puerto Maldonado.

Canal N informó que el despiste y volcadura del bus de placa V7T-957 se dio a 4 kilómetros de la población de Quincemil. Los agentes heridos fueron llevados a los hospitales de Mazuco, Quincemil y Cusco.

Los dos agentes policiales fueron identificados como el capitán PNP Cristian Douglas Zevallos Cóndor y el ST1 PNP Juan Carlos Quispillo Núñez. También falleció la fiscal Vanessa Ferrer, quien trabajaba en la Fiscalía de Medio Ambiente.

Esta es la lista de agentes policiales heridos:



1. Macario Quispe Quispe, LC z23803692.

2. ST3 Roger Aymituma Tito (USE Juliaca).

3. MY PNP Walter Chacón Ramos (Medio Ambiente).

4. SS PNP Jorge Cueva Correa (RQ - Lima).

5. SS PNP Dione Ávarez Abarca (USE Juliaca).

6. SB PNP Francisco Herrera Rua (USE Juliaca).

7. S1 PNP Rosa Bertha Mamani Surco (Medio Ambiente).

8. S1 PNP Ruben Arizaca Chura (USE - Puno).

9. SB PNP Javier Arpazi Olguin (USE - Puno).

10. Rivera Gutierrez (Medio Ambiente).

11. MY PNP Ruben Montenegro Alfaro (Medio Ambiente).