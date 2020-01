Dos sujetos, uno de los cuales sería dueño de una discoteca en la ciudad de Espinar, región Cusco, fueron captados agrediendo violentamente a una joven en plena calle.

Las imágenes emitidas por el noticiero de Latina fueron registradas el pasado 6 de enero y muestran cómo la joven es arrastrada de los cabellos por un hombre. Luego, otra persona se acerca y le lanza una patada a la altura del estómago.

El sujeto que arrastró a la mujer, identificado como Edgar Laura Janco, continúa golpeándola, pateándola en la cara e incluso atacándola con su zapato. El agresor sería propietario de una discoteca.

La víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva, indicó que pese a haber denunciado al atacante, este continúa en libertad.

Otra persona le lanza una patada a la víctima. (Foto: Captura/Latina)

“No lo detuvieron inmediatamente, porque luego me dijeron que había pasado las 24 horas de flagrancia. Cuando denuncié el hecho el mismo día, habrá pasado una hora después de la golpiza que recibí, pero nunca lo capturaron, no hicieron nada”, contó la víctima.

Ella ahora espera que las autoridades analicen las imágenes de las cámaras de seguridad y tomen las medidas pertinentes para que el responsable responda por la agresión.

“Si yo estoy haciendo todo esto posible es para que no haya más mujeres golpeadas, que no haya más actos impunes, así como me está pasando ahora”, puntualizó.

El sujeto la ataca con un zapato. (Foto: Captura/Latina)

