En el marco de las fiestas jubilares de Cusco y a vísperas de desarrollarse la escenificación del Inti Raymi, la Gerencia Regional de Salud del Cusco (Geresa), declaró en alerta amarilla a la ciudad imperial por el incremento de casos positivos de COVID-19 en los últimos días.

El reporte de la sala situacional registró 187 contagios nuevos entre el último lunes hasta ayer. La positividad del virus bordea los 20 casos por día y no se descarta el inicio de una cuarta ola.

Las autoridades de la Geresa, aseguran que la razón del incremento de casos es la irresponsabilidad de los asistentes a las actividades por el mes jubilar del Cusco.

Cientos de peruanos y extranjeros se dieron cita en la plaza de Cusco para las celebraciones por la esperada fiesta del sol. (Foto: Melissa Valdivia/El Comercio)

“Este incremento se debe al descuido de las medidas de bioseguridad de la población durante las fiestas del Cusco como son el uso inadecuado de la mascarilla, el distanciamiento y muchos ya no se lavan las manos, además existe brechas de vacunación de la población de 30 a 50 años de edad y niños de 5 a 11 años de edad”, señaló el director ejecutivo de Inteligencia Sanitaria de la Geresa, Darío Navarro.

La alerta amarilla, dispone que el personal de los centros de salud fortalezca la vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de posibles casos de coronavirus, la organización de sus servicios, así como el cumplimiento de las medidas de prevención y la detección oportuna de brotes para una respuesta rápida para el control de casos.

El jefe del servicio COVID del Hospital Regional Cusco, Enrique Arana manifestó el incremento de casos positivos de coronavirus desde hace 10 días, asimismo aseguró el incremento preocupante de la tasa de hospitalización.

Cientos de peruanos y extranjeros se dieron cita en la plaza de Cusco para las celebraciones por la esperada fiesta del sol. (Foto: Melissa Valdivia/El Comercio)

“Ahora tenemos cerca de 30 a 35 atenciones diarias por triaje, de las cuales hay una alta tasa de casos positivos y por tanto también el de hospitalización. De tener de 1 o 2 pacientes internados hace dos semanas, ahora tenemos 13 pacientes hospitalizados, entre ellos una menor de 8 meses quien se encuentra en UCI y tiene una evolución favorable en su salud”, aseguró Arana.

El médico señaló preocupado que el incremento de casos también se ve reflejado en el personal médico. Asimismo, no descartó la llegada de una cuarta ola, ante las reuniones masivas y el incumplimiento de los protocolos durante las actividades del mes jubilar de Cusco.

“Las últimas actividades se realizaron con aglomeración, no hay distanciamiento social, no usan mascarillas, se ha perdido las medidas de bioseguridad, como si no estuviéramos en tiempos de COVID. En teoría hay una planificación para llevar los protocolos de bioseguridad en estas actividades, pero en la realidad no se cumplen”, añadió Arana.

Cientos de peruanos y extranjeros se dieron cita en la plaza de Cusco para las celebraciones por la esperada fiesta del sol. (Foto: Melissa Valdivia/El Comercio)

Las autoridades de Geresa advierten que ante una posible cuarta ola la población afectada serían las personas de riesgo (diabéticos, hipertensos y otros), las que no tienen sus vacunas completas contra el COVID-19 y la población que no cumple con las medidas de bioseguridad pese a contar con su primera o segunda dosis de vacunas que no protege, lo recomendable es contar con tres dosis para evitar llegar a las Unidades de Cuidados Intensivos.

Finalmente, se insta a la población a completar con sus dosis de vacuna correspondientes (primera, segunda, tercera y cuarta dosis de vacuna contra el COVID-19), retomar medidas de bioseguridad, como el uso correcto de mascarilla, lavado constante de manos y distanciamiento físico.