La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Paucartambo en Cusco, inició una investigación preliminar contra David Guevara tras besar a la fuerza a una turista de nacionalidad española.

El fiscal provincial a cargo Carlos Raymundo Cruz Quispe dispuso esta medida por el presunto delito de tocamientos indebidos.

El joven es investigado por el presunto delito de tocamientos indebidos en agravio de una turista española de 34 años. Foto: Chasqui Bicentenario / X

El incidente se registró durante la Festividad de la Virgen del Carmen en Paucartambo. Los videos en redes sociales muestran cuando el danzante se acerca a la turista, la abraza y, aprovechando un descuido, la besó sin consentimiento antes de huir del lugar.

Ella hace un gesto de molestia y le grita, para luego irse del lugar. El fiscal indicó que actualmente la mujer está en Colombia, pero ya se le tomó la declaración respectiva. Manifestó que este acto no fue una confusión o un juego, por lo que solicitó las sanciones del caso.

En tanto, El representante del Ministerio Público dispuso, de inmediato, diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos, como la recepción de las declaraciones de la agraviada, imputado y testigos; así como la toma de declaración de testigos y la visualización de videos, entre otros.