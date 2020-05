Cusco se encuentra en fase 3 de la pandemia por el coronavirus, informó Diresa, por ello, esta mañana se habilitó un equipo de recojo de cadáveres conformado por policías y militares ante un posible escenario adverso por el avance del coronavirus.

El equipo está conformado por 20 efectivos de la Policía Nacional y otros 20 efectivos de la Quinta Brigada de Montaña, quienes intervendrán cuando la capacidad operativa de las brigadas de Diresa haya colapsado, es decir, un desborde de fallecimientos por una fase 4.

Asimismo, los efectivos contarán con equipos de protección personal (EPP), además del material necesario para la preparación del cadáver, entre ellos una bolsa hermética, solución desinfectante, pulverizador brindados por Diresa.

Los efectivos militares y policiales fueron capacitados por el equipo de Salud Ambiental y Salud Mental en temas de bioseguridad, recojo de cadáveres, uso de implementos básicos de protección personal para recojo de cadaveres, dosificación de insumos (Lejia, Alcohol, agua oxigenada), asimismo el correcto lavado de manos y el manejo del miedo y el pánico en esta situación de emergencia Sanitaria.

"Ha sido una capacitación conjunta de los policías con las fuerzas militares en el protocolo y parámetros que se debe seguir en el manejo de cadáveres, todo ellos incluyó un programa de salud mental" aseguro el jefe de la VII Macro Región Policial Cusco, Víctor Patiño.

En Cusco, cinco personas han fallecido a raíz del COVID-19, cuatro de ellas perecieron en Cusco y uno en el distrito de Ollantaytambo, la tasa de letalidad según el Minsa es de 0.57%, en estos casos de muertes, los restos fueron manejados por las brigadas de la Dirección de Salud.

"Inicialmente se hizo el tratamiento del recojo de los cadáveres con las brigadas de Diresa y con la participación de la policía para el resguardo, sin embargo ahora ya tenemos otro equipo especializado que se encargará, en caso, esperemos que no pase, cuando la situación empeore" refirió el director de Diresa, Darío Navarro.

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, refirió que la tasa de mortalidad y letalidad en Cusco es baja, asimismo destacó la preparación anticipada de los efectivos.

“Aún estamos en fase 3, debemos estar preparados, no esperar a que venga el problema, un escenario al que no queremos llegar, pero debemos estar listos para enfrentarlo, ojalá que esta brigada no tenga mucho trabajo, que no haya atención de cadáveres, lo mejor es cuidarnos y salvar vidas” aseveró la autoridad regional.

