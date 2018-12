Cusco: hallan el cadáver de joven de 18 años que desapareció hace 10 días

La Policía Nacional confirmó el hallazgo del cadáver de la joven estudiante Ángela Carmelino Caituiro, de 18 años de edad, en el lago Llaullicocha. Ella fue reportada como desaparecida desde el 19 de este mes en la provincia de Calca, Cusco.

La joven desapareció cuando viajaba a la laguna Can Can, ubicada cerca del nevado de Pitusiray. Sin embargo, no retornó a su domicilio y sus familiares reportaron su desaparición ante la Policía Nacional.

Agentes de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña del Cusco y Arequipa empezaron la búsqueda de Ángela Carmelino y cerca del mediodía de ayer se desplazaron a la montaña ante la información del probable hallazgo del cuerpo por parte de personas que también la buscaban.

Los restos de la joven fueron encontrados en el lago Llaullicocha, ubicado a cuatro horas de caminata desde Calca.

Pasadas las 6:35 p.m. del viernes, la madre de Ángela Carmelino Caituiro reconoció el cuerpo sin vida de su hija. Luego llegaron peritos en criminalística y un representante del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue del Cusco.

