Cusco: helicóptero apoyará en búsqueda de Nathaly Salazar

La Región Policial de Cusco informó que llegó un helicóptero a la Ciudad Imperial para apoyar en la búsqueda del cuerpo de Nathaly Salazar Ayala, una turista española que desapareció el pasado 2 de enero en el distrito de Maras, ubicado en en el Valle Sagrado de los Incas.

Según informó la Policía, se viene realizando coordinaciones con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Ministerio de Cultura para poder sobrevolar el Santuario Histórico Natural de Machu Picchu.

Hasta el momento, la Policía tiene detenidos a dos implicados en la desaparición de Salazar. Ellos son Jainor Huillca Huaman, de 19 años, y Luzgardo Pillco Amau, de 21. Ambos han manifestado que la turista se accidentó al realizar el deporte de adventura zip line, y que por temor a represalias, arrojaron el cuerpo al río Vilcanota.

Hoy, a las 4 p.m., en la Corte Superior de Justicia de Cusco se realizará una audiencia de prisión preventiva contra los dos sospechosos.

Para la Fiscalía, Huillca y Pillco estarían inmersos en homicidio calificado, encubrimiento y hurto, por la presunta muerte, desaparición y sustracción de los bienes de la extranjera antes de ser arrojada al río.

Alejandra Ayala, madre de la desaparecida, agradeció la búsqueda que realiza la PNP. No obstante, aseguró que no cree la versión de los implicados. Ella cree que su hija no fue arrojada al río y que se encuentra enterrada en algún lugar de Maras.

