Cusco: hombre golpea a su ex pareja con una pistola en presencia de sus hijos

El último domingo, Magaly Escalante, madre de tres menores, denunció en Cusco haber sido agredida por parte de su ex pareja, Marco Chacmani Pérez, de quien está separada hace seis años.

El sujeto, que le propina golpes con la cacha de una pistola y la agrede frente a sus hijos, se negaba a dar la pensión de alimentos que la madre de los menores le pedía, según comentó a Latina. "Estaba exigiéndole la pensión de alimentos, entonces me decía que no, que me iba a S/100, S/50 porque no tenía plata", dijo.

Escalante contó que Chacmani incluso agredió a uno de sus hijos antes de arremeter contra ella. La hermana de la agraviada habría grabado todo el ataque con su celular.

Según relató la madre de los tres menores, ella se separó de Marco Chacmani hace seis años, un año después del nacimiento de sus mellizos. La principal razón de la separación fueron los golpes y las amenazas de las que era víctima, dijo al citado medio.

Sin embargo, estos amedrentamientos continuaron incluso luego del alejamiento. "Aún así me hostigaba, me amenazaba, me enviaba mensajes", contó Magaly Escalante.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), informó que al tomar conocimiento del caso se comunicaron con Magaly Escalante para brindarle, a través del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la comisaría del distrito Wanchaq en Cusco, los servicios de orientación social, psicológica y legal.

Betty Olano, directora de la Unidad de Atención Integral Frente a la Violencia Familiar y Sexual del Mimp, dijo que Magaly Escalante estaba en una "situación crítica emocionalmente".

Si bien la Policía Nacional ya había intervenido en el caso, el Mimp ha solicitado que los menores también sean incorporados para que puedan tener las medidas de protección necesarias.

"El señor agredió a la señora con una pistola, la sola presencia de un arma de fuego ya se genera un alto riesgo para la persona que está en convivencia con él. Se ha pedido el peritaje del arma y estamos trabajando los elementos que hay para ampliar esta investigación", agregó Olano.

