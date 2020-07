La Fiscalía Distrital Penal Corporativa de San Jerónimo inició investigación preliminar contra el municipio distrital de San Jerónimo y la empresa de saneamiento básico Seda Cusco, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud; luego de que ayer una menor de 17 años falleciera tras caer a un buzón sin tapa en la Av. Costanera (vía Expresa Sur) del distrito de San Jerónimo (Cusco).

La familia de la menor denuncia que ambas entidades cometieron una negligencia por no brindar seguridad. Por su parte, en un comunicado Seda Cusco responsabilizó de lo ocurrido a ladrones que se roban las tapas de los buzones.

Dennis Llamocca Chillca, miembro de la defensa legal de la familia de la fallecida, informó que el cuerpo de la menor seguía en la morgue y están a la espera de los resultados de necropsia y de descarte del COVID-19.

“Ya se están haciendo las investigaciones correspondientes de manera preliminar. La fiscalía está recopilando información. Estamos a la espera del examen de necropsia y el resultado para descartar el coronavirus. El responsable primario de la muerte de la joven es Seda Cusco porque no ha prevenido ni previsto la reposición de estos buzones sin tapa. El responsable secundario es el municipio de San Jerónimo, en razón de que no han hecho una fiscalización debida, no han prevenido a Seda Cusco para evitar a que sucedan accidentes”, refirió LLamocca.

Asimismo, el abogado exigió al Ministerio Público a que actúe de manera correcta y transparente en las investigaciones.

“Nosotros exigimos al Ministerio Público que investigue de manera rápida y ponderable, y así no haya ninguna parcialidad con estas empresas. Pondremos en conocimiento también de este caso a la fiscalía de prevención del delito porque hay muchos sectores que no cuentan con tapa (los buzones), y así podamos prevenir futuros accidentes”, acotó la defensa legal.

Como se recuerda la adolescente M.T.H cayó ayer al promediar las 14:00 horas, cuando empujaba un coche de venta de desayunos. La menor no se dio cuenta del buzón sin tapa y cayó intempestivamente, siendo arrastrada por la fuerte corriente de agua. Después de más de tres horas de búsqueda, al promediar las 17:45 horas, la PNP encontró su cadáver en una torrentera al frontis de la planta de tratamiento de aguas residuales de Seda Cusco.

