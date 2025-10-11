Latam Airlines Perú anunció la suspensión temporal de sus operaciones hacia y desde Cusco debido a los trabajos de mantenimiento que Corpac (Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial) realizará en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

De acuerdo con el comunicado de la aerolínea, todos los vuelos quedarán cancelados desde las 20:00 horas del lunes 13 de octubre hasta las 8:00 horas del martes 14 de octubre, periodo en el cual se ejecutarán las obras de infraestructura programadas por la entidad aeroportuaria.

“Esta medida responde a trabajos ajenos al control y responsabilidad de la compañía ” , precisó Latam Airlines en su comunicado, al destacar que las labores coinciden con los esfuerzos de Corpac por garantizar la seguridad operacional en uno de los principales destinos turísticos del país.

Obras en la pista del aeropuerto de Cusco obligan a Latam a cancelar vuelos por 12 horas. (Foto: Andina)

La empresa aseguró que todos los pasajeros con vuelos programados durante el horario de suspensión serán debidamente asistidos y podrán realizar cambios sin costo adicional.

Los viajeros podrán consultar sus nuevas programaciones a través de la sección “Mis Viajes” en la página web de Latam. Desde esa plataforma, los usuarios podrán modificar la fecha de su vuelo al mismo destino y en la misma cabina o solicitar la devolución total del pasaje dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de compra.

Asimismo, se recomendó a quienes adquirieron sus boletos mediante agencias de viaje o intermediarios contactarse directamente con estos para coordinar la reprogramación o reembolso correspondiente.

Latam Airlines reiteró su compromiso con la seguridad y el servicio al cliente. “Trabajamos permanentemente para garantizar una operación segura, confiable y con los más altos estándares de servicio, ofreciendo siempre una experiencia de viaje de calidad”, señaló la compañía.

Latam anuncia suspensión temporal de vuelos a Cusco por trabajos de Corpac en el aeropuerto Velasco Astete. (Foto: Andina)

Cabe recordar que Corpac inició en septiembre los trabajos de mantenimiento en la pista del aeropuerto cusqueño, con una duración estimada de 45 días, es decir, hasta mediados de octubre. Durante la ceremonia por el centenario del primer vuelo entre Lima y Cusco, la presidenta de la entidad, Tábata Vivanco del Castillo, precisó que las labores se realizarían en horarios sin operaciones regulares, aunque esta fase final de mantenimiento ha obligado a la suspensión puntual de vuelos.