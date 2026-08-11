El titular de Cultura reafirmó que Machupicchu constituye una de las prioridades de su gestión y señaló que continuará recogiendo las propuestas de las autoridades, especialistas y población local | Foto: Ministerio de Cultura
El titular de Cultura reafirmó que Machupicchu constituye una de las prioridades de su gestión y señaló que continuará recogiendo las propuestas de las autoridades, especialistas y población local | Foto: Ministerio de Cultura
Por Redacción EC

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, realizó una inspección técnica en la Llaqta de Machupicchu y sostuvo reuniones de trabajo como parte de la agenda que desarrolla en Cusco, con el propósito de conocer las necesidades de conservación, protección y gestión del patrimonio cultural en la región.