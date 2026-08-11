El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, realizó una inspección técnica en la Llaqta de Machupicchu y sostuvo reuniones de trabajo como parte de la agenda que desarrolla en Cusco, con el propósito de conocer las necesidades de conservación, protección y gestión del patrimonio cultural en la región.

Durante la jornada, el titular del sector recibió información sobre el reciente hallazgo de 2,5 kilómetros de caminos prehispánicos ubicados en las inmediaciones de la muralla de Mandor, en Machupicchu, y anunció que impulsará la continuidad de las investigaciones arqueológicas vinculadas a este proyecto.

Los trabajos preliminares de reconocimiento arqueológico, realizados en julio de 2026, permitieron identificar, mediante tecnología LiDAR, un camino principal de al menos 1,2 kilómetros, además de posibles plataformas y terrazas que serán materia de futuras investigaciones arqueológicas.

El responsable de la Coordinación de Investigaciones Arqueológicas de Machupicchu, arqueólogo Nino del Solar Velarde, brindó al ministro una explicación técnica sobre los hallazgos y los avances de las investigaciones.

Ministro de Cultura, Alberto Beingolea, recorrió Machu Picchu | Foto: Ministerio de Cultura

Estos resultados son producto de la cooperación científica entre el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia y la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, en el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito para el desarrollo de investigaciones y acciones de conservación en Machupicchu.

También participaron en la visita técnica, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, Elvis La Torre; la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Maritza Rosa Candia; y otros funcionarios del sector.

Agenda de trabajo en Machupicchu

Previamente, como parte de su agenda de trabajo, el ministro Beingolea se reunió con el alcalde de Machupicchu y el embajador de Australia, James Yeomans, con quienes dialogó sobre acciones orientadas al cuidado del patrimonio y al mejoramiento de los servicios para los visitantes del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu.

El titular de Cultura reafirmó que Machupicchu constituye una de las prioridades de su gestión y señaló que continuará recogiendo las propuestas de las autoridades, especialistas y población local antes de adoptar decisiones que permitan mejorar la gestión del destino.

“Estoy escuchando a todos antes de tomar decisiones que nos ayuden a destrabar cosas y hacer que la gestión sea cada vez mejor. Machupicchu tiene que seguir creciendo. Así que hagamos que sea más atractivo todavía y que más gente nos visite y venga al Perú”, afirmó.

Posteriormente, ingresó al Museo de Sitio de Machupicchu Manuel Chávez Ballón y realizó un recorrido por el Parque Arqueológico de Machupicchu, donde supervisó el estado de las intervenciones de conservación e infraestructura que se desarrollan en la Llaqta.

Asimismo, inspeccionó en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo, los mecanismos de gestión de flujos turísticos y capacidad de carga que forman parte de la estrategia de visita segura y sostenible a Machupicchu, además de recoger información sobre las necesidades existentes para mejorar la atención y los servicios destinados al público.

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