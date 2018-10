Cusco: se registra quinto sismo en la provincia de Espinar

Esta mañana se registró un quinto sismo en la provincia de Espinar, en la región Cusco, luego del primer movimiento telúrico que se reportó la noche de ayer en esta misma zona del país.

El sismo se registró a las 11:08 a.m. y tuvo una magnitud de 3,6 grados. El epicentro se ubicó a 25 kilómetros al noroeste de la ciudad de Espinar, en la provincia del mismo nombre, y tuvo una profundidad de 17 kilómetros.

Fecha y Hora Local: 05/10/2018 11:08:19

Magnitud: 3.6

Profundidad: 17km

Latitud: -14.64

Longitud: -71.58

Intensidad: II en Huayhuahuasi

Referencia: 25 km al NO de Espinar, Espinar - Cusco

Mapa: https://t.co/SxvbrlT1KW — Sismos Perú IGP (@Sismos_Peru_IGP) 5 de octubre de 2018

Finalmente, el sismo se percibió con una intensidad de II en la escala de Mercalli en la localidad de Huayhuahuasi. Hasta el momento, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó en su reporte de daños que una institución educativa y un centro de salud de Huayhuahuasi fueron afectadas por el movimiento sísmico de 5,2 grados que se registró la noche de ayer.

Los cinco sismos en Espinar se registraron a las 8:45 p.m. de ayer y a las 2:48 a.m., 4:16 a.m. y 6:15 a.m. de hoy.

