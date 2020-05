“Tú te quedas en casa y yo me quiero ir a casa”, “Presidente Vizcarra acuérdate de nosotros”, “Respeto a la dignidad de los presos y a la vida” se lee en algunos de los carteles que han preparado los internos del penal de varones Qenqoro, en Cusco, para exigir mejores condiciones y flexibilización de los beneficios penitenciarios por temor a un posible contagio de coronavirus.

Alrededor de mil internos organizaron una protesta denominada “marcha blanca”. Previamente, informaron a las autoridades penitenciarias que la medida era pacífica y así se evite el uso de la fuerza por parte del personal de seguridad.

Desde tempranas horas, los internos del penal de Qenqoro se apostaron en uno de los patios principales del recinto con banderolas, en donde pidieron perdón a la sociedad por los delitos cometidos. Además, denunciaron hacinamiento en el centro penitenciario y exigieron mejores condiciones en la alimentación, salud; otro gran sector pide acogerse a los beneficios penitenciarios para cumplir libertad restringida.

“Vivimos como sardinas uno sobre otro, el penal solo es para 800 somos más de tres mil aquí, dormimos sobre cartones en una celda compartiendo con otros cuatro reos, esas no son las condiciones adecuadas, es una marcha blanca, pacifica, aquí no habrá muertos como en otros penales, queremos tocar el corazón de la sociedad para que nos perdonen por las malas acciones y las malas decisiones, somos humanos, hemos tenido la oportunidad de rehabilitarnos”, dijo un interno.

Mientras tanto, otro reo asegura que temen un brote de coronavirus ante la presencia de grupos vulnerables por edad o enfermedad, y rechazan el hacinamiento en el que viven.

“No es justo que jueces den libertad a Keiko Fujimori o Susana Villarán, pero como nosotros no tenemos recursos económicos no se nos considera. Tenemos gente diabética, con TBC, VIH, adultos que superan los 90 años, población vulnerable y nosotros hacinados, todos los requisitos para que se genere un brote por el coronavirus, no hay condiciones de vida aquí, por favor que nos considere el presidente de la República, Martín Vizcarra”, señaló el reo.

Bertha y Juana junto a otro grupo de alrededor de 10 parientes de los reclusos llegaron a exteriores del penal para mostrar su rechazo contra el trato del personal penitenciario. Bertha tiene a su esposo internado por el delito de calumnia exige que mejore la preparación de la comida en la paila.

“Tengo una hija discapacitada, mi esposo está en el penal por calumnia, no puedo salir a vender por el aislamiento social, en casa ya no tengo para alimentar a mi hija y tampoco para apoyar a mi esposo, pedimos apoyo tenemos miedo de que puedan contagiarse que se les brinde las adecuadas condiciones sanitarias para evitar que se contagien y una mejor alimentación", señaló Bertha

Actualmente son 5 mil 952 internos en el penal de Qenqoro, entre personas cumpliendo las medidas de prisión preventiva y sentenciados. Desde que inició la cuarentena 49 fueron excarcelados, muchos de ellos cumplían cárcel por omisión familiar y pudieron acogerse a la norma que permite libertad si es que el reo cumple con el pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada. Asimismo, a la fecha son 350 reos que han solicitado su excarcelación mediante beneficios penitenciarios, según confirmó La directora de la Oficina Regional Sur Oriente Cusco del INPE, Eufemia Rodríguez Loaiza

“Todo depende de las gracias presidenciales, estamos trabajando con las solicitudes de los beneficios penitenciarios con Defensa Pública de apoyo porque no tenemos capacidad en abogados para ver todos los pedidos“, refirió Eufemia Rodríguez.

Asimismo, la autoridad penitenciaria refirió que existe un presupuesto para el mejoramiento de los alimentos que se brinda a los internos, asegura que la paila ha mejorado, además aseguró que posteriormente no habrá ningún motín.

“Contamos con planes operativos, seguimos entablando negociaciones con ellos en marco del respeto de sus derechos humanos, por ello se les autorizó a que realicen su protesta pacífica, sabemos que ellos entienden y no creo que se atrevan a provocar situaciones mayores”, puntualizó la jefa del INPE.

