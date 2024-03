Wilbert Huamán Quispe (56) y su nieta Elisa Elvira Benito Huamán (12) son los turistas procedentes de Puerto Maldonado que llegaron con toda su familia a Cusco para conocer la maravilla mundial. Tomaron la ruta amazónica o vía alterna Hidroeléctrica - Machu Picchu Pueblo. Sin embargo, desaparecieron ante la caída de dos huaicos entre los kilómetros 114.200 al 115.200.

El cuerpo de la adolescente fue encontrado el último miércoles al promediar las 13:00 horas. La policía de alta montaña ubicó y recuperó el cadáver de la menor a orillas del rio Vilcanota en el sector Chaquimayo – jurisdicción del distrito de Santa Ana, en la provincia de La Convención. El cadáver fue trasladado hasta la morgue de Quillabamba para las diligencias correspondientes.

Huaico enterró vía férrea a Machu Picchu El hecho ocurrió a la altura del Kilómetro 117 del tendido férreo, en el sector de Mandor, perteneciente al distrito de Machu Picchu, provincia de Urubamba. (Municipalidad de Machu Picchu) 1 / 4 Huaico enterró vía férrea a Machu Picchu La vía alterna a la maravilla mundial conocida como la ruta Amazónica está ubicada a tres kilómetros de llegar a Aguas Calientes. (Municipalidad Machu Picchu) 2 / 4 Huaico enterró vía férrea a Machu Picchu (Municipalidad de Machu Picchu) 3 / 4 Huaico enterró vía férrea a Machu Picchu El incremento del caudal del río Vilcanota a consecuencia de las lluvias generó una afectación considerable la vía férrea provocando la suspensión del servicio. (Municipalidad de Machu Picchu) 4 / 4

Los rasgos físicos de la menor fueron reconocidos por su madre y tío. Un lunar a la altura de la ceja, una pequeña cicatriz en la quijada producto de una caída y el tamaño del cabello fueron los rasgos que identificaron sus familiares.

El dolor de una familia

“Tuve el mejor papá del mundo, mi primera hija era una niña buena, tenía mucho por delante, eran todo para mí. Gracias a Dios he podido recuperar sus cuerpos. Los llevaré de regreso a Puerto Maldonado”, dijo Karen Huamán Carbajal, madre de Elisa.

El cuerpo sin vida de Wilbert Huamán Quispe (56) fue ubicado y rescatado por la policía especializada entre los kilómetros 115 y 116 de la vía férrea Machu Picchu-Hidroeléctrica en la ruta Amazónica, jurisdicción del distrito de Machu Picchu. El hallazgo se dio al promediar las 18:00 horas del miércoles 28, tres días después del huaico.

Vía férrea fue seriamente afectada por deslizamientos

Karen, en medio de su dolor, confirmó que vino de paseo con toda su familia para conocer Machu Picchu usando la ruta amazónica, sin embargo, nadie les advirtió los riesgos y desconocían los peligros que ocurrían en la ruta a causa de las lluvias.

“Vinimos de paseo con toda mi familia: mis papás, mis hermanos, mi pareja, mi cuñada y mis dos hijos, con el fin de conocer Machu Picchu. Nunca habíamos ido al lugar, no sabemos cómo es la ruta, por querer conocer fuimos. Al retorno, al bajar de la ciudadela es donde nos sorprende el huaico, no sabíamos si antes había ocurrido huaicos, por lo menos debieron poner letreros de alerta, señalizaciones de no pasar”, dijo Karen Huamán.

El testimonio de una madre

La acongojada madre refirió que ocurrieron dos huaicos: en el primero desapareció a su papá y en el segundo su hija.

“Estábamos retornando, aún era de día, y estábamos pasando por la zona de Mandor hacia Hidroeléctrica. Por los niños pequeños nos quedamos atrás, mientras mi papá y mis dos hermanos adelantaron el paso. Escuchamos un ruido fuerte, pensábamos que era el sonido del tren, entonces nos metimos a un hotel de turistas con los niños, allí pasó un primer huaico, perdimos comunicación con mis hermanos y mi papá, en la zona no hay señal”, relató.

Continuó: “Empezó a oscurecer, quisimos ponernos a resguardo y nos recomendaron salir de la zona, estábamos a mitad cruzando, cuando vino otro huaico. Allí con mi hija intenté regresar a esa casa donde estábamos, pero había un cable suelto, ella agarró y como yo la estaba sosteniendo la mano, nos electrocutó, perdimos fuerza, caímos, nos arrastró hacía el río. Allí perdí a mi hija, me sumergió en un remolino de barro al fondo del río. No sé cómo salí, solo aparecí al medio del río agarrada de ramas, pero mi hija ya no estaba conmigo, grité, la busqué, ella ya no estaba”, finalizó Karen Huamán.

Sin servicio de tren

Mientras tanto, la empresa Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea en el sur y sur oriente del país, informó que el servicio de tren que cubre la ruta entre Hidroeléctrica y Machu Picchu pueblo está suspendido hasta el miércoles 20 de marzo. No obstante, la ruta ferroviaria Cusco – Ollantaytambo – Machu Picchu Pueblo realiza su servicio con normalidad. La Dirección de Cultura Cusco también garantizó el acceso al Santuario Histórico de Machu Picchu.

La Oficina Regional de Gestión del Riesgo del Desastre y Seguridad del Gobierno Regional Cusco ratificó el hallazgo del cadáver de la menor desaparecida durante el huaico. Asimismo, reportó las recientes emergencias por lluvias en las provincias de Espinar y Canas.

En Urinsaya (Coporaque – Espinar), se produjo el desborde del río Japumayo, a causa de las constantes lluvias que provocó el colapso de la plataforma de trocha carrozable. El desborde del río Queroruma en el sector Taypitunga Patillani (Layo – Canas) afectó la vía que conecta a Layo y Taypitunga Patillani, viviendas, medios de vida (vacunos, pastos mejorados, piscigranjas) de 30 familias.

