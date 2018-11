Cusco: estos serán los horarios para visitar Machu Picchu desde el próximo año

Desde enero del próximo año, la ciudadela de Machu Picchu podrá ser visitada en tres rangos de horas: el primero será de 6 a.m., 7 a.m. y 8 a.m.; el segundo de 9 a.m., 10 a.m. y 11 a.m.; mientras que el tercero será de 12 p.m., 1 p.m. y 2 p.m.

Esta nueva programación de ingresos al sitio arqueológico se realiza con el objetivo de ordenar las visitas, la venta de los boletos de buses y evitar las colas de turistas que se forman en Machupicchu Pueblo, dijo Luis Nieto, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco, a El Comercio.

"La idea es que el pasajero haga cola solo cuando tiene el boleto para entrar a esa hora. Ahora, los turistas hacen largas colas para subir a Machu Picchu, pero si el pasajero tiene un boleto para las 12 p.m., no tiene sentido que haga cola a las 6 a.m. La cola la hará 45 minutos antes para el bus", explicó Nieto.



Debido a que el mayor flujo de visitas se concentra durante la mañana, la DDC Cusco anunció incentivos para los turistas que escojan el segundo y tercer rango. Quienes prefieran el segundo, tendrán entrada gratis al Museo de Sitio de Machu Picchu; y para el tercero habrá entrada gratis al Museo de Sitio de Machu Picchu y al Complejo Arqueológico de Raqchi. En cada rango de horas no se sobre pasará el tope de 2.500 turistas visitando la ciudadela inca simultáneamente.

Esta nueva propuesta de horarios para el ingreso a Machu Picchu se hizo luego de reunir información sobre los visitantes. Actualmente, más del 90% de ellos no permanece más de 3 horas recorriendo el sitio arqueológico.

Hasta que empiecen a regir estas modificaciones, son dos los turnos de visita a Machu Picchu: el primero hasta el mediodía y el segundo después del mediodía. Se espera que este 2018 Machu Picchu registre visitas que sobre pasen el millón y medio.

La semana pasada, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, dijo que estos nuevos horarios permitirán "mejorar todos los servicios conexos al principal atractivo turístico del Perú".

