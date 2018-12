Cusco: estos son los horarios para visitar Machu Picchu a partir de este 1 de enero

Desde este 1 de enero del 2019, la ciudadela de Machu Picchu podrá ser visitada en tres rangos de horas: el primero será de 6 a.m., 7 a.m. y 8 a.m.; el segundo de 9 a.m., 10 a.m. y 11 a.m.; mientras que el tercero será de 12 p.m., 1 p.m. y 2 p.m.

Así lo precisa un comunicado de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco. Esta nueva programación de ingresos al sitio arqueológico se realiza con el objetivo de ordenar las visitas, la venta de los boletos de buses y evitar las colas de turistas que se forman en Machupicchu Pueblo.

De acuerdo al escrito, a partir de la fecha señalada, los boletos de ingreso a Machu Picchu tendrán impresa de manera muy visible la hora a partir de la cual los visitantes pueden ingresar a la ciudadela inca. No será permitido el ingreso antes del horario consignado en el boleto.

La DDC Cusco informó que para hacer efectiva esta nueva modalidad de ingreso se ha adoptado acuerdos con la empresa CONSETTUR, a fin de adecuar el servicio de transporte de buses para que los visitantes aborden su vehículo según la hora impresa en su boleto. De ese modo, no tendrán que hacer largas colas en Machupicchu pueblo.

Agregó que las empresas ferroviarias Perurail e Incarail contribuirán a la difusión de la información sobre la nueva modalidad de ingreso a Machu Picchu en sus puntos de venta y diversas plataformas.

