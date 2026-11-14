El papa León XIV llegará este domingo 15 de noviembre a Cusco, donde el recuerdo de monseñor Richard Alarcón estará presente entre los fieles que esperan recibirlo. Poco antes de fallecer, el arzobispo de la ciudad le había dedicado un mensaje especial al Santo Padre: “Siempre piense en sus hermanos de la sierra que tanto lo quieren”.

Ahora, el pueblo cusqueño llevará hasta el pontífice el abrazo y el cariño que su recordado arzobispo esperaba transmitirle durante su reencuentro. Alarcón se encontraba preparando la llegada del papa a la ciudad, pero falleció antes de concretar ese esperado encuentro.

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El mensaje que monseñor Richard Alarcón quería transmitirle al Papa

En una entrevista, el arzobispo contó la emoción que sintió al conocer la elección de León XIV como nuevo pontífice. Recordó que se encontraba trabajando en su escritorio cuando comenzaron los gritos de alegría por la noticia. Luego, junto a sus colaboradores, siguió el anuncio frente a una computadora.

Alarcón describió aquel momento como una sorpresa y una señal del Espíritu de Dios presente en la Iglesia. También destacó la emoción que despertó saber que el nuevo papa había sido obispo de Chiclayo y tenía un vínculo con el Perú.

Consultado sobre qué le diría al Santo Padre cuando volviera a encontrarse con él en Cusco, reconoció que todavía estaba pensando en las palabras que compartiría, debido al tiempo limitado que tendría para conversar.

Papa León XIV expresa preocupación por las extorsiones y la delincuencia durante su visita a Zaña. Foto: ALONSO CHERO/ EL COMERCIO

“Eso estoy pensándolo, porque es bien difícil decirle, contarle, compartirle, porque tenemos también el tiempo muy limitado, pero yo creo que tenemos que estar siempre atentos a sus orientaciones, que él nos guíe con una mano segura, que él nos recuerde cuáles son nuestras raíces y cuál es nuestro compromiso con este mundo tan cambiante de ahora”, expresó.

Luego, resumió el mensaje que quería dejarle al pontífice: “que nos arraigue la fe, que nos arraigue la fe, y eso pienso decirle que siempre piense en sus hermanos de la sierra, que tanto lo quieren, que tanto lo quieren”.

Durante la misma conversación, monseñor Richard Alarcón contó que la expectativa por la visita papal también se sentía en las comunidades más alejadas de la región.

Poco antes de fallecer, el arzobispo del Cusco, monseñor Richard Alarcón, le dejó este mensaje al Papa León XIV: "Siempre piense en sus hermanos de la sierra que tanto lo quieren". Ahora, el hermano pueblo del Cusco llevará el abrazo de su recordado arzobispo al Santo Padre ❤️🇵🇪 https://t.co/C0L5sh6nrZ — Arzobispado de Lima (@arzolima) November 15, 2026

Como ejemplo, recordó una visita a una localidad ubicada a unas cuatro horas de Cusco, donde encontró a un conjunto de bailarines que se mostraron entusiasmados al conocer que León XIV llegaría a la ciudad.

“Ayer estuve en una comunidad muy alejada, hace cuatro horas de aquí de Cusco, y me gustó mucho porque había un conjunto de bailantes, y me dijeron, ¿cómo es eso lo del Papa? les explico, ¡vamos a ir, vamos a ir!, entonces hay emoción hasta los rincones más alejados”, relató.

El fallecimiento del arzobispo Richard Alarcón

Monseñor Richard Alarcón falleció el viernes 30 de octubre, a los 74 años, tras enfrentar una larga enfermedad, informó la Arquidiócesis del Cusco, que expresó su “profunda tristeza” por su partida.

La partida de Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia ha dejado un profundo vacío y dolor entre los fieles cusqueños FOTO: DIFUSIÓN

Su muerte ocurrió a pocos días de la llegada del papa León XIV a la ciudad, programada para este 15 de noviembre. El arzobispo se encontraba preparándose para recibir al pontífice y compartir con él el cariño de los fieles de la sierra peruana.

Aunque no podrá concretar ese esperado encuentro, sus palabras permanecen como un mensaje de afecto y un pedido al Santo Padre para que mantenga presente a las comunidades andinas que tanto lo quieren.

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