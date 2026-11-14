Cusco llevará al papa León XIV el abrazo que monseñor Richard Alarcón quiso darle. Foto: X/@arzolima
Cusco llevará al papa León XIV el abrazo que monseñor Richard Alarcón quiso darle. Foto: X/@arzolima
Por Redacción EC

El papa León XIV llegará este domingo 15 de noviembre a Cusco, donde el recuerdo de monseñor Richard Alarcón estará presente entre los fieles que esperan recibirlo. Poco antes de fallecer, el arzobispo de la ciudad le había dedicado un mensaje especial al Santo Padre: “Siempre piense en sus hermanos de la sierra que tanto lo quieren”.

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