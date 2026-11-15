El papa León XIV dedicó un mensaje especial a las personas que sufren a causa de una enfermedad, durante su encuentro con los fieles en la Plaza Mayor del Cusco. El Sumo Pontífice cuestionó la manera en que la sociedad suele mirar a quienes atraviesan problemas de salud y afirmó que la enfermedad no resta dignidad ni valor a la persona.

“Pienso en ustedes hermanos y hermanas que sufren a causa de una enfermedad; a los ojos del mundo condicionado por la cultura del descarte, de la utilidad material, la enfermedad es vista como una desgracia que apaga el valor de una persona ¡Que gran mentira! ”, expresó ante miles de fieles.

León XIV sostuvo que, desde la perspectiva del Evangelio, la enfermedad vivida con fe y unida a la pasión de Cristo puede convertirse en un camino para crecer en el amor y compartirlo con los demás.

“ A la luz del evangelio, la enfermedad vivida con fe y unida al misterio de la pasión de cristo es un camino para crecer en su amor y compartirlo. Ustedes están en el corazón palpitante de la iglesia, su sufrimiento, ofrecido por la salvación de las almas, por las vocaciones y por la paz, se convierte en fuerza espiritual. La debilidad se transforma en fortaleza divina que multiplica los talentos del amor y la redención. ”, manifestó.

El mensaje del pontífice se produce semanas después de que fuera sometido a una intervención quirúrgica en Roma, el 13 de octubre, para extirparle un adenocarcinoma de pulmón.

Posteriormente, el Vaticano informó que los exámenes confirmaron que el cáncer estaba localizado y que no requería tratamiento adicional.

El gesto al Señor de los Temblores

Durante su intervención, el papa también se dirigió a sacerdotes, religiosos y religiosas, a quienes recordó la responsabilidad de poner sus vidas al servicio de Cristo y de la Iglesia.

“No tengamos miedo de entregar la vida, de desgastarnos por Cristo; así nos convertiremos en signos visibles de la misericordia de Dios”, señaló.

En otro momento, León XIV dirigió su mirada hacia la imagen del Señor de los Temblores, una de las principales expresiones de devoción del pueblo cusqueño. Recordó el terremoto de 1650 y la tradición según la cual la salida de la sagrada imagen a las calles estuvo asociada con el cese de los movimientos sísmicos y el restablecimiento de la tranquilidad.

Desde entonces, indicó, los cusqueños reconocen en el Taytacha un refugio ante las dificultades y los acontecimientos que sacuden la historia.

Papa León XIV se despide de Chiclayo en medio de una fuerte lluvia y parte rumbo a Cusco https://t.co/eYw8paJl8g — El Comercio (@elcomercio_peru) November 15, 2026

Como muestra de su devoción, anunció que dejaría un sudario para que sea colocado sobre la imagen del Señor de los Temblores.

“ He querido ofrecer hoy un especial acto de devoción, de amor filial. Voy a ofrecer un sudario para que sea colocado sobre esta imagen del Señor Jesús ”, expresó.

Finalmente, explicó el significado de su obsequio con una frase dirigida especialmente a los habitantes de la Ciudad Imperial: “Es la caricia del papa para un pueblo que sabe sufrir con dignidad y con esperanza cristiana”.