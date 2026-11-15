León XIV fue ovacionado en la Plaza Mayor del Cusco. (Foto: EFE)
León XIV fue ovacionado en la Plaza Mayor del Cusco. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El papa León XIV dedicó un mensaje especial a las personas que sufren a causa de una enfermedad, durante su encuentro con los fieles en la Plaza Mayor del Cusco. El Sumo Pontífice cuestionó la manera en que la sociedad suele mirar a quienes atraviesan problemas de salud y afirmó que la enfermedad no resta dignidad ni valor a la persona.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?