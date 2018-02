El 28 de diciembre del 2017, Fabiana Caballero se encontraba en un bus de la empresa Oltursa viajando de la ciudad de Arequipa hacia Cusco, donde se encontraría con sus amigos para visitar por primera vez la ciudad imperial.

De acuerdo al testimonio que Fabiana compartió en su cuenta de Facebook, se encontraba sentada en el asiento número 52 del bus, en el lado que da hacia la ventana, cuando Wilbert García Fernández, de 55 años, se sentó al costado de ella.

"Eran más o menos las 4 de la mañana y seguía en el bus. Me desperté y sabía que algo terrible estaba pasando. Estaba echada, apoyada en el lado derecho de mi cuerpo. Sentía un aliento caliente y una respiración agitada, justo detrás de mí. Alguien me había sacado la casaca, la chompa y la frazada que llevaba encima. Alguien me había levantado la blusa hasta casi tocarme el cuello. Y, aunque no podía creerlo, y no quería creerlo, alguien me estaba frotando un pene húmedo por toda la espalda", dice una de las partes del testimonio de Fabiana en Facebook.

El terrible intento de violación no cesó hasta que Fabiana se logró poner en pie y alertó a los demás pasajeros. En el bus viajaban más de 50 personas, de quienes solo dos jóvenes la auxiliaron. Por parte de la empresa, Fabiana consignó en Facebook que el terramozo del bus, que estaba al costado de ella, "no hizo ni dijo nada".

Al descender del bus en Cusco para realizar la denuncia, el terramozo se acercó a ella para decirle “señorita, ¿lo va a denunciar? Esto es bien serio, ¿está segura de lo que pasó? Sentí mucha rabia en mi interior", escribió Fabiana.

En diciembre del 2017, El Comercio informó sobre este caso de intento de violación en el bus de transporte interprovincial. Ese día, amigos de la víctima relataron que minutos después de las 4 a.m., la agraviada sintió que intentaron bajarle los pantalones, por lo pidió por auxilio. Tras ello, las personas que la auxiliaron observaron a Wilbert García Fernández tocándose los genitales.

Asimismo, denunciaron que la mujer afectada recién pudo poner la denuncia correspondiente a las 11 a.m., pues desde las 6 a.m. que llegó a Cusco fue llevada a dos sedes policiales antes de ser atendida en la sede de la PNP de Turismo, tal como narró Fabiana en Facebook.

Este es el testimonio completo:

