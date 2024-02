Las diligencias en dicho local, ubicada en la calle Shapy del centro histórico de la ciudad imperial, se debe a la presunta venta irregular de boletos turísticos de ingreso a Machu Picchu a través de la anterior plataforma digital (manejada por la DDC Cusco).

“La intervención fiscal tiene como fin recabar información sobre el presunto uso de máquinas, ambientes y personal de dicha entidad para la venta de boletos turísticos de ingreso a la ciudadela inca de Machu Picchu”, indicó la fiscalía a través de redes sociales.

Ministerio Público informa que el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cusco realiza diligencias previas en la sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. pic.twitter.com/evZVyjtfZo — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 31, 2024

Hasta el lugar, donde funcionan las oficinas de informática de la DDC Cusco, llegaron también la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, y el gobernador de Cusco, Werner Salcedo. Tras unos minutos, ambos se retiraron sin dar declaraciones. En la diligencia también participaron agentes de la Policía Anticorrupción de Cusco, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología y la Unidad de Servicios Especiales (USE).

Por su parte, el Ministerio de Cultura (Mincul) precisó que la sede intervenida por la fiscalía corresponde al Área Funcional de Informática y Telecomunicaciones de la DDC Cusco.

Informamos a la ciudadanía las diligencias que se llevan a cabo en el Área Funcional de Informática y Telecomunicaciones de DDC Cusco debido a presuntas irregularidades vinculadas al delito de fraude informático e incumplimiento reiterado de funciones de algunos servidores. pic.twitter.com/3LPp38iUNS — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) January 31, 2024

“Las diligencias se llevan a cabo debido a presuntas irregularidades vinculadas al delito de fraude informático e incumplimiento reiterado de funciones de algunos servidores”, resaltó.

Detalló que el proceso es liderado por la Secretaría General del Mincul, a cargo de Marco Antonio Castañeda, y cuenta con la participación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa – Cuarto Despacho de Cusco, bajo la dirección del fiscal de turno César Condori.

Un desbalance en montos

Desde hace varios días, la ministra Urteaga ya había señalado que existiría un “mercado negro” de boletos de ingreso a la ciudadela de Machu Picchu que pretendía evitar que se implemente una nueva plataforma transparente y segura, a fin de seguir sacando provecho de la maravilla mundial. La venta de estas entradas se realizaba de manera virtual por medio de la página web de la DDC de Cusco.

Precisó que de acuerdo a un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, entre 70 mil y 80 mil personas no fueron registradas como ingresantes a la llaqta de Machu Picchu a través de la web anterior, lo que habría ocasionado un desbalance de 7.5 millones de soles por año. Esto, agregó, se trataría de un robo sistemático de entradas no pagadas o incluso ocultas.

En una entrevista exclusiva para El Comercio, la ministra de Cultura señaló que dicha plataforma (de la DDC de Cusco) “no funcionaba bien” y la información sobre el número de visitantes no era confiable. En tanto, Ana Peña, jefa del Gabinete de Asesores del Mincul, advirtió que “con la unidad de estudios económicos estamos encontrando evidencia de un desbalance de 8 millones de soles en el 2022 [en la recaudación por venta de boletos en la DDC Cusco]”. La vocera del Mincul señaló que este monto es un resultado de un primer reporte realizado con la unidad de estudios económicos del sector.

Según pudo conocer este Diario, existe una diferencia entre la gente que ingresaba a Machu Picchu y las entradas que se vendieron a través de la modalidad virtual y presencial. Este hallazgo se encuentra en investigación para determinar si es que se expendieron tickets de más o si existía algún tipo de irregularidad que permitió un doble boletaje.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ollantaytambo, Carlos Gonzales, estimó que este perjuicio sería mayor y podría llegar hasta los 13 millones de soles, que se traducirían en “80 mil ingresos fantasmas” a la ciudadela inca.

“Lo que nosotros podemos evidenciar es una politización de este tema por parte de personas, tanto de diversas entidades políticas como candidatos. Asimismo, se ha evidenciado más de 80 mil ingresos fantasmas a Machu Picchu, que se traduciría en entre 7 a 13 millones de soles, dependiendo del tipo de entrada, de visitantes locales o extranjeros”, dijo el también vocero de los gremios de turismo de Cusco a El Comercio.

¿Cómo funcionaba esta presunta mafia?

Respecto a las mafias en torno a la especulación de boletos presenciales, fuentes de El Comercio confirmaron que malos operadores turísticos en complicidad con personal de la DDC de Cusco informaban a los turistas que las entradas estaban agotadas cuando en realidad no era así. Ello generaba que los visitantes se queden más días en la zona de Machu Picchu pueblo aprovechando esta situación para ofrecerles otros paquetes turísticos, hospedajes y almuerzos durante su estadía.

Además, según denunciaron turistas extranjeros, había toda una estructura de reventa de boletos a un precio mayor, que los visitantes terminaban comprando ante la necesidad de ingresar al complejo turístico.

Malos operadores turísticos en complicidad con personal de la DDC de Cusco informaban a turistas que no habían entradas cuando en realidad no era así. (Foto: Mincul)

La propia ministra Leslie Urteaga había adelantado que existían una serie irregularidades respecto a la cantidad de boletos que se vendían de manera presencial, los cuales muchas veces -en temporada alta- oscilaban entre 500 y 600 boletos, es decir no se completaba el total de 1.000 boletos disponibles, pero se informaba a los turistas que “Machu Picchu pues está abarrotada, que no hay tickets”.

“Cuando vemos el cotejo del sistema que maneja la Dirección de Cultura [de Cusco], no llegamos ni a 3.700 [visitantes al día en Machu Picchu]. Estamos hablando de información que por muchos años no ha sido real”, dijo en una entrevista previa. “No necesariamente la información [de número de visitantes] que entraba a la página web se cotejaba con la que [realmente había]”, detalló en aquella oportunidad.

Cabe destacar que la propia ministra Urteaga confesó a El Comercio que existía una gran diferencia entre la cantidad de personas que llegaban a la Llaqta y el total de entradas vendidas.

Levantan huelga: Joinnus ya no va

En asamblea llevada a cabo la mañana de este miércoles, en la plaza Manco Cápac del distrito de Machu Picchu Pueblo, los manifestantes que acataban una huelga desde el pasado 25 de enero, votaron a favor de deponer la medida de fuerza. Esto, tras el cese de operaciones de Joinnus como operador de tickets de ingreso al santuario inca. A ello se suma las enormes pérdidas económicas que sufrían debido a la paralización.

Este desenlace inició la noche del martes, cuando los ministros de Cultura, Comercio Exterior y Medio Ambiente, junto al gobernador regional del Cusco, alcalde de Machu Picchu, y otras autoridades, se reunieron para la firma de un acuerdo (‘Declaración de Machu Picchu’), en el que se incluyeron varios puntos que estaban en agenda. El principal fue la aceptación oficial del Gobierno central a la solicitud de cese de operaciones por parte de la empresa Joinnus.

Asimismo la venta de boletos para Machu Picchu tampoco volverá al sistema antiguo de la DDC de Cusco, pues se implementará un tercer sistema diseñado y operado desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) .

“Considerando que la proveedora del servicio de implementación de la plataforma virtual interactiva ha solicitado adelantar la conclusión del contrato para la venta de boletos para Machu Picchu, esta se acepta. El Ministerio de Cultura y el gobierno regional garantizan la continuidad de la venta de manera virtual en tanto se desarrolle el proceso de transición a una nueva plataforma de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM , que será parte del proceso de descentralización”, se lee en el documento.

“Hemos trabajado entre autoridades. Ya hemos suscrito esta declaración por Machu Picchu. La empresa proveedora ha manifestado su voluntad de concluir de manera anticipada el contrato y hemos aceptado ello. Estamos tomando las garantías para que se continúe con la emisión del servicio hasta que esta plataforma pueda ser alojada en lo que corresponde al sistema del PCM”, explicó Leslie Urteaga la mañana del miércoles, desde Cusco.

En otro punto, el escrito también señala que se recuperarán las instalaciones del actual hotel Sanctuary Lodge, de propiedad del Estado y dado a concesión, donde se implementará el Centro de Interpretación de Machu Picchu . Para tal fin, el Mincul se compromete a iniciar los tramites de afectación en uso. “Mientras más centros de interpretación existan alrededor de nuestros sitios va a ser mejor para todos los visitantes”, dijo al respecto la ministra de Cultura.

La funcionaria agregó que la tarde de ayer (miércoles) sostuvo una reunión con especialistas informáticos, a fin de que se pueda elaborar un calendario o cronograma para dar este paso ordenado de transición al nuevo sistema de venta de boletos. “Lo que sí quiero es ser enfática en que no vamos a regresar al sistema anterior. Tiene serios problemas, no solo es el sistema sino las personas también. Ellas tendrán que seguir sus procedimientos administrativos, disciplinarios o penales si fuera el caso. Se han hecho las denuncias correspondientes desde nuestra procuraduría”, añadió.

Trenes ya pueden operar Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea del sur y sur oriente del país, informó a los operadores ferroviarios y colectividad en general que a partir de las 13:00 horas del miércoles 31 de enero se procedió a autorizar las operaciones ferroviarias en el tramo Ollantaytambo – Machu Picchu - Hidroeléctrica, del ferrocarril sur oriente.

Este, luego de la verificación de las condiciones de seguridad y el estado de la línea férrea en el tramo mencionado, así como la confirmación de la suspensión del paro indefinido acatado en Machu Picchu.

“La huelga en Machu Picchu termina y con ello se da inicio a un verdadero desarrollo de Machu Picchu y Cusco. Se ha logrado reescribir la historia de todo el Perú”, indicó por su parte el gobernador de Cusco Werner Salcedo.

A su turno, el alcalde de Machu Picchu Pueblo, Elvis La Torre, expresó sus felicitaciones a los pobladores de su jurisdicción por haber decidido levantar la huelga y las movilizaciones. “Se ha tomado los puntos de agenda de acuerdo a la plataforma de lucha, hemos hecho respetar nuestro único patrimonio, hoy inicia una nueva reactivación”, señaló.

Reacciones

El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ollantaytambo, Carlos Gonzales, dijo a El Comercio que desde hace un par de meses se evidenció claramente que había una serie de funcionalidades de la plataforma de Joinnus que no estaban listas y que por eso los gremios de turismo del sector solicitaron desde el año pasado que se postergara el lanzamiento de esta plataforma (hasta febrero). Esto, para que luego de una marcha blanca, empezara a funcionar desde el 1 de marzo.

“Lamentablemente el Mincul no oyó nuestras advertencias. Nosotros desde el año pasado advertimos de que si la lanzaban sin estar completamente lista iba a generar todo lo que ha causado. Pero el daño ya está hecho”, indicó.

Asimismo, Gonzales consideró que el factor clave para hacer esta transferencia de la plataforma de Joinnus a una plataforma del Estado es que finalmente es el propio Estado el que está articulando con sus propias dependencias. Resaltó que este nuevo actor (Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM) es uno que no fue convocado desde el inicio de este proceso. “Creemos que es super importante su participación y liderazgo en esta transición”, expresó. Por otro lado, dijo que también significa un candado importantísimo para prevenir futuras incrustaciones de mafias en este tipo de espacios.

“Tener a tres ministros con el gobernador y alcaldes locales trabajando juntos, dejando de lado los sesgos políticos que vimos en los pronunciamientos pasados de estos últimos, felizmente se han visto trastocados con el ejemplo que han dado de unidad como Estado. Creemos que ese tipo de gestos son muy importantes. Podemos tener autoridades que deponen sus intereses políticos para servir a la ciudadanía”, sostuvo.

En tanto, Tito Alegría, director de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), consideró que es “un muy mal precedente” para empresas, ya sean nacional o extranjeras, que participan de este tipo de concursos como el desarrollado para la venta de boletos a Machu Picchu.

Cerca de 3 millones de soles por día ha sido la pérdida económica que ha sufrido Machu Picchu y el sector turismo durante la huelga. (Foto: Mincul)

“El Estado tuvo a la mano una plataforma de primera generación que permitió una venta y control de tickets de ingreso sin que haya significado ninguna inversión por parte del Estado. Esto es un punto que no se ha comentado. Queda un muy mal precedente de espacios que han cumplido con todas las formas de concurso, licitación, y que seguro ha invertido mucho. La misma empresa ha tomado la decisión de adelantar la anulación del contrato, seguro parte de un análisis muy a la interna de la empresa, quienes creo merecen un reconocimiento porque no les ha primado el bien económico”, opinó.

Alegría también dijo que para muchos queda claro que el objetivo de las personas detrás de las protestas no es mantener ni preservar Machu Picchu, sino priorizar su propia agenda política. Sostuvo que estas personas se han aprovechado de la falta de servicios y atención que de seguro el Estado ha mantenido con las comunidades de Machu Picchu, para introducir algunas ideas equivocadas e incitar a la paralización.

“No les interesa Machu Picchu, no les interesa el pueblo, no les interesa el turismo. Ya está claro por información de dominio público que esta situación tiene una agenda política, de personajes que han sido alcaldes de Machu Picchu, han sido revocados, etc. Vemos que son las mismas personas de siempre que son antisistema. Tenemos al frente un grupo minúsculo de personas que tal vez con mucha justicia ven que el Estado no llega a dar servicios ni soluciones, y estos dirigentes con su agenda política aprovechan esta frustración para tener seguidores. Son pedidos basados en mentiras, como lo de la privatización de Machu Picchu”, señaló.

Por otro lado, resaltó que el acuerdo firmado por el Gobierno contiene puntos muy positivos, como es la creación del centro de interpretación, lo que permitirá que los visitantes antes de ingresar al monumento arqueológico reciban información histórica sobre lo que van a observar. “El fin es aumentar la calidad de la visita. Saludamos eso”, aseguró.

“Ya tenemos una hoja ruta, que es el punto cero para poder solucionar esta crisis. Ahora lo que viene es que las autoridades locales moderen sus comunicaciones, transmitan paz y tranquilidad. Nadie viaja a un lugar inseguro. Que haya un espacio de paz va a ser una señal muy positiva de cara a los países que emiten turistas hacia el Perú”, puntualizó.

¿Quiénes habrían estado detrás de las protestas?

Durante los 7 días de protestas, participaron representantes del Comité de Lucha por la Defensa del Pueblo de Machu Picchu. Si bien son varios los dirigentes y las asociaciones que la integran, son dos las voces que más se destacaron y quienes encabezaron la huelga. Se trata del dirigente Óscar Valencia y el actual alcalde de Machu Picchu Pueblo, Elvis La Torre.

Las personas que habrían encabezado las protestas son el dirigente Óscar Valencia (primero de la izquierda) y el actual alcalde de Machu Picchu Pueblo, Elvis La Torre (en el medio).

Óscar Valencia Aucca fue alcalde de Machu Picchu Pueblo en el periodo 2011-2012. Fue vacado tras iniciarse un proceso de revocatoria en su contra el 31 de setiembre del 2012. Postuló nuevamente en el 2018, pero su candidatura fue tachada. Desde entonces es reconocido como un dirigente de Machu Picchu y presidente de la Asociación de Turismo y Negocios de Machu Picchu, un ente no reconocido como tal. El Comercio pudo conocer que detrás de las protestas que encabeza estaría su intención de candidatear otra vez al sillón municipal.

En tanto, Elvis La Torre es otra de las voces más reconocidas que ha mostrado su rechazo a la posición del Gobierno y su apoyo a las protestas en Machu Picchu. El actual alcalde de esta jurisdicción exhortó en varias oportunidades al Gobierno a reconsiderar su decisión de continuar con la venta virtual de boletos de ingreso al santuario inca a través de Joinnus ya que ha generado “el descontento de un amplio sector de la población local y regional”, según ha dicho.

Asimismo, ayudó a introducir en la población la idea de que se privatizará Machu Picchu, señalando que la municipalidad distrital no está de acuerdo con “ningún acto que privatice un bien patrimonial del Estado peruano”.

En realidad, los intereses de La Torre estarían del lado de no permitir que sea desaforado, pues están a punto de vender los kits de revocatoria. Según pudo conocer El Comercio, por este motivo, se mostraría a favor de los colectivos que están acatando la huelga. Vale precisar que La Torre ya había sido alcalde de Machu Picchu en el periodo 2012-2013, reemplazando a Valencia cuando fue vacado.