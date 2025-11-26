El Gobierno informó que continúa la implementación de medidas para optimizar la gestión del Santuario Histórico de Machupicchu. Los ministerios de Cultura, Ambiente y Comercio Exterior y Turismo sostienen un trabajo coordinado orientado a fortalecer la conservación del sitio y garantizar un acceso seguro y planificado al principal destino turístico del país.

Como parte de estas acciones, el 17 de noviembre se puso en marcha la venta anticipada de boletos para la red del Camino Inka y la Llaqta de Machupicchu. La medida, que atiende recomendaciones de operadores turísticos, busca una programación más eficiente de las visitas nacionales e internacionales.

Ese mismo día, los tres sectores firmaron un convenio específico de colaboración para elaborar un nuevo estudio de capacidad de carga del santuario. Según detallaron, este insumo será clave para una gestión sostenible del sitio arqueológico. También se inició la actualización integral del marco normativo que regula las actividades turísticas y de conservación en Machupicchu con la participación de las entidades competentes.

En el ámbito tecnológico, el Ministerio de Cultura renovó la plataforma virtual de venta de boletos, incorporando mayores estándares de seguridad y control. Además, comenzó la capacitación de los equipos técnicos de los tres ministerios para brindar información unificada a los operadores turísticos.

Los ministros solicitarán, en los próximos días, que la Secretaría Técnica de la Unidad de Gestión de Machupicchu convoque a una sesión del Comité Directivo, con el fin de informar al Gobierno Regional del Cusco y a las autoridades locales sobre los avances de estas acciones.

Las entidades destacaron que los desafíos que enfrenta Machupicchu requieren una intervención articulada y sostenida. En ese sentido, reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada para la protección y administración responsable del santuario.