Liberan a detenidos tras choque de trenes en Cusco y cuestionan falta de respuesta de empresas ante presuntas negligencias

El drama continúa en Cusco tras la colisión frontal de dos trenes turísticos ocurrida el 30 de diciembre en la vía férrea hacia Machu Picchu, tragedia que dejó como saldo una persona fallecida y 104 heridos de distintas nacionalidades.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 94+200 del tendido férreo Cusco–Ollantaytambo–Machu Picchu, donde el autovagón 602 de PeruRail, que se dirigía a Ollantaytambo, y el autovagón 65 de Inca Rail, con destino a Machu Picchu, impactaron violentamente por causas que aún son materia de investigación.

La víctima mortal fue identificada como Roberto Francisco Cárdenas Loayza. De los 104 heridos reportados, el defensor del Pueblo en Cusco, Óscar Luque, informó al corresponsal Juan Sequeiros que actualmente solo cinco pacientes permanecen internados en la ciudad imperial.

Liberación de detenidos

La Policía Nacional investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente. En ese marco, fueron detenidos Ricardo Marcelo Condori Canales (50) y José Luis Jara Luque (40), trabajadores de PeruRail, así como Guido Gómez Cárdenas (48) y Luis Carlos Peña Loyza (45), de Inca Rail, quienes se encontraban de turno y a cargo de los autovagones involucrados en la colisión.

Según informó el general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, los intervenidos cumplían funciones de maquinistas y operarios, y fueron puestos a disposición de las autoridades.

La corresponsal Melissa Rodríguez Enciso reportó que, de los cuatro detenidos, tres han sido puestos en libertad. De acuerdo con información policial, el examen de dosaje etílico practicado a todos arrojó un resultado negativo. Sin embargo, Guido Gómez Cárdenas, jefe de tren de Inca Rail, continúa bajo custodia policial y es investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo.

Las presuntas negligencias

El suceso ha generado en la población cusqueña una profunda conmoción, la cual se incrementó tras las declaraciones de Cleto Quispe, presidente del sector Pampacahua, quien afirmó que Inca Rail no habría respetado su turno de paso y avanzó indebidamente en el cruce donde ocurrió la colisión .

Además, fuentes de El Comercio señalaron que el fallecido, Roberto Cárdenas, habría estado conduciendo el tren de Inca Rail pese a que su rol formal era el de supervisor. Se conoció también que anteriormente trabajó en PeruRail, empresa de la que habría sido separado por un hecho similar.

Ante estos señalamientos, este Diario solicitó los descargos correspondientes a Inca Rail y PeruRail; sin embargo, las empresas se negaron a declarar sobre el tema, aludiendo que la investigación del accidente se viene manejando de manera interna y con carácter reservado. Señalaron que únicamente pueden informar sobre el estado de las operaciones ferroviarias y la situación de los heridos.

Pese a las reiteradas solicitudes de este Diario para obtener información específicamente sobre el origen del accidente y los antecedentes del fallecido, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta oficial sobre esos puntos.

De igual modo, se solicitó un pronunciamiento al Gobierno Regional del Cusco y a la Municipalidad de Machu Picchu; sin embargo, tampoco se obtuvo una respuesta positiva.

Falta de transparencia y caos en Machu Picchu

Ante lo ocurrido, se han intensificado los cuestionamientos por la falta de transparencia y de información oportuna, pese a tratarse de una tragedia con consecuencias mortales. Uno de los pronunciamientos vino de Fernando Santoyo Vargas, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción del Cusco, quien señaló a El Comercio que existe un serio problema en la inmediatez de comunicación oficial por parte de ambas empresas, lo que impidió tranquilizar a la población.

“Creo que no estaban preparadas para reaccionar de manera adecuada ante un suceso de esta magnitud. Se puede entender que nunca pensaron enfrentar un accidente así, pero lo ocurrido ha generado mucha zozobra, reclamos y molestia tanto en la población local como en los turistas. Esto evidencia la urgente necesidad de desarrollar un plan de crisis que establezca claramente los mecanismos de comunicación, tanto a nivel interno como externo”, enfatizó.

Otro de los puntos de indignación señalados por especialistas es la falta de control en el sistema ferroviario que opera hacia Machu Picchu, así como la fiscalización que ejercen las autoridades. Al respecto, Berner Caballero, presidente electo de la Cámara Regional de Turismo del Cusco (Cartuc) del periodo 2022-2024 y actual miembro del cuerpo consular en la región, sostuvo que lo ocurrido demuestra la fragilidad del sistema. “Ya no puede seguir gestionándose de la forma en que se viene manejando. Necesitamos contar con mayores alternativas de rutas”, afirmó.

Asimismo, advirtió que situaciones como esta tienen un impacto negativo en la imagen del destino a nivel internacional. “Esto genera mucha incertidumbre en las personas que desean visitar la ciudadela. Ahora habrá temor de viajar en tren. No podemos permitir que uno de los destinos más importantes del país sea gestionado de esta manera”, señaló.

“El hecho de que, tras el accidente, numerosos turistas hayan quedado varados sin posibilidad de ir o retornar a Cusco, con el riesgo de perder sus vuelos, impacta de manera muy negativa en la imagen del país”, agregó.

Operación normal de trenes hacia Machu Picchu

En relación con la operación de los trenes, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el servicio ferroviario con destino a Machu Picchu se desarrolla con normalidad. Desde el 1 de enero, los trenes que conectan Ollantaytambo con la ciudadela inca vienen operando en todas sus rutas, estaciones y horarios habituales.

Los viajes se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad. Pasajeros nacionales y extranjeros continúan utilizando el servicio de manera regular, con atención adecuada y sin afectaciones en la experiencia de traslado.

No obstante, el presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, Fernando Santoyo , informó a El Comercio que ha solicitado al Mincetur la implementación de un plan de crisis más sólido, que contemple una mayor celeridad en la comunicación tanto con los afectados como con la opinión pública.

“Antes hemos enfrentado contingencias por manifestaciones sociales o factores climatológicos, y parece que no hemos aprendido nada. Pedimos al Ejecutivo que exista voluntad política y una verdadera coordinación interinstitucional. Los problemas estructurales deben solucionarse con urgencia”, concluyó.