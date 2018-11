A partir del 2020 empezaría a regir nueva tarifa para ingresar a Machu Picchu

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC-Cusco), Luis Nieto Degregori, dijo a El Comercio que a partir del 2020 empezaría a regir una nueva tarifa para ingresar a la ciudadela inca de Machu Picchu.

"Para el 2020 se está pensando hacer una variación. En el primer turno de los horarios habría un incremento del 20%, en el segundo turno se mantendría el costo y en el tercer turno habría una disminución del 20%", precisó.

Además, negó que estas variaciones en los costos de las entradas se empiecen a efectuar desde el próximo año, ya que la norma estipula que cualquier cambio en los costos debe publicarse con un año de anticipación.

"Por norma no se puede cambiar de un momento a otro el precio de la entrada. Entonces, en el 2019 no hay ninguna variación en el precio de ingreso a Machu Picchu. No se podría hacer cambios en el costo de la entrada para el otro año", indicó Nieto.

También señaló que estas variaciones serían tanto para turista nacionales como para extranjeros. "Todo esto se coordina con Mincetur y ya se está haciendo todas las coordinaciones porque a fines de este año se tendría que publicar la nueva tarifa para el 2020", añadió.



Vale precisar que la semana pasada el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, dijo que el Gobierno está trabajando en ordenar el ingreso de turistas a la ciudadela inca de Machu Picchu, en Cusco.

Asimismo, anticipó que desde enero del 2019 se realizará una programación por horas para el ingreso hacia Machu Picchu."Esto permitirá mejorar todos los servicios conexos al principal atractivo turístico del Perú", sostuvo.

De esta manera, explicó el ministro, el ingreso se efectuará previa inscripción. Con esta medida se buscaría brindar una mejor experiencia al visitante.

