Machu Picchu dejaría de ser una maravilla mundial: ¿qué no está haciendo el Estado? | Tenemos Que Hablar

Hoy abordamos una alerta que ha sacudido al país: Machu Picchu podría perder su título como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. La organización internacional New7Wonders, con sede en Zúrich, ha advertido sobre los graves problemas de gestión que enfrenta el santuario inca, desde la masificación turística hasta denuncias por venta irregular de entradas. ¿Está el Perú fallando en la conservación de su patrimonio más emblemático? ¿Qué consecuencias tendría esta posible pérdida para el turismo, la economía y la imagen del país?