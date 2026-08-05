El incendio impide que los trenes de acceso y salida a Machu Picchu Pueblo puedan transitar desde el 4 de agosto. (Andina)
El incendio impide que los trenes de acceso y salida a Machu Picchu Pueblo puedan transitar desde el 4 de agosto. (Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, informó que brindará facilidades para la reprogramación o el reembolso de boletos ante el incendio forestal que impide el acceso a Machu Picchu y que ha provocado la suspensión total del servicio de trenes.

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