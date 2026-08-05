El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, informó que brindará facilidades para la reprogramación o el reembolso de boletos ante el incendio forestal que impide el acceso a Machu Picchu y que ha provocado la suspensión total del servicio de trenes.

El comunicado oficial emitido este miércoles precisa que se ha dispuesto la activación del protocolo de atención para casos fortuitos y de fuerza mayor. Esta disposición institucional busca mitigar los inconvenientes de los visitantes nacionales y extranjeros que no pudieron ingresar a la ciudadela inca debido a la emergencia en la vía férrea.

La interrupción del tránsito ferroviario fue determinada por el concesionario Ferrocarril Trasandino S.A. el martes por la tarde tras reportarse el incendio. Desde ese momento, cientos de turistas han permanecido en las estaciones de Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo a la espera de la rehabilitación de la ruta y la liquidación del siniestro.

La entidad cultural resaltó que mantiene una coordinación permanente con diversas instituciones públicas y privadas para atender la situación de manera articulada. El personal del sector cultura enfatizó que la prioridad de estas acciones es salvaguardar la integridad física de los visitantes y de la población local frente a la emergencia ambiental.

Si bien se habilitaron frecuencias de tren extraordinarias durante la madrugada para evacuar a cerca de 2,000 pasajeros, la operación comercial regular todavía continúa restringida. Las autoridades realizan un monitoreo constante del estado de la infraestructura para determinar si existen las condiciones necesarias que permitan restablecer el funcionamiento seguro de la vía.

Detalles del incendio forestal que afecta el acceso a Machu Picchu

El incendio que afecta los acceso a Machu Picchu se localiza en el sector denominado Paraguachayoc, exactamente a la altura del kilómetro 107 del corredor ferroviario.

El incendio impide que los trenes de acceso y salida a Machu Picchu Pueblo puedan transitar desde el 4 de agosto. (Andina)

De acuerdo con los informes técnicos, se trata de un incendio de tipo subterráneo, donde las raíces de los arbustos arden bajo la superficie, lo que genera una inestabilidad térmica y estructural en el terreno.

Esta condición geológica ha provocado el desprendimiento de grandes rocas, ramas y árboles que caen sobre los rieles, bloqueando el desplazamiento de los convoyes.

Brigadistas especializados del Sernanp y otros equipos de rescate ejecutan actualmente las labores de control y liquidación de los puntos calientes activos en zonas de pendiente pronunciada.