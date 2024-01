En la cita, así como a lo largo de los 6 días de protestas, iniciadas el último jueves, participaron representantes del Comité de Lucha por la Defensa del Pueblo de Machu Picchu. Si bien son varios los dirigentes y las asociaciones que la integran, son dos las voces que más se reconocen de este grupo y que encabezarían las protestas. Se trata del dirigente Óscar Valencia y el actual alcalde de Machu Picchu Pueblo, Elvis La Torre.

Dos voces claves

Óscar Valencia Aucca fue alcalde de Machu Picchu Pueblo en el periodo 2011-2012. Fue vacado tras iniciarse un proceso de revocatoria en su contra el 31 de setiembre del 2012. En aquel momento culpó al Consorcio de Empresas de Transporte Turístico Machupicchu S.A.C. (Consettur) de que lo hayan retirado del cargo de burgomaestre.

Valencia postuló nuevamente en el 2018, pero su candidatura fue tachada. Desde entonces es reconocido como un dirigente de Machu Picchu. En paralelo es presidente de la Asociación de Turismo y Negocios de Machu Picchu, un ente no reconocido como tal. El Comercio pudo conocer que detrás de las protestas que encabeza estaría su intención de candidatear otra vez al sillón municipal.

Las personas que encabezarían las protestas son el dirigente Óscar Valencia (primero de la izquierda) y el actual alcalde de Machu Picchu Pueblo, Elvis La Torre (en el medio).

En tanto, Elvis La Torre es otra de las voces más reconocidas que ha mostrado su rechazo a la posición del Gobierno y su apoyo a las protestas en Machu Picchu. El actual alcalde de esta jurisdicción ha exhortado en varias oportunidades al Gobierno a reconsiderar su decisión de continuar con la venta virtual de boletos de ingreso al santuario inca a través de Joinnus ya que ha generado “el descontento de un amplio sector de la población local y regional”, según ha dicho.

Asimismo, ha ayudado a introducir en la población la idea de que se privatizará Machu Picchu, señalando que la municipalidad distrital no está de acuerdo con “ningún acto que privatice un bien patrimonial del Estado peruano”.

En realidad, los intereses de La Torre estarían del lado de no permitir que sea desaforado, pues están a punto de vender los kits de revocatoria. Según pudo conocer El Comercio, por este motivo, se mostraría a favor de los colectivos que están acatando la huelga. Vale precisar que La Torre ya había sido alcalde de Machu Picchu en el periodo 2012-2013, reemplazando a Valencia cuando fue vacado.

Sobre las protestas, vale decir que vienen siendo apoyada por una minoría. Sin embargo, esta minoría está integrada por pobladores dueños de viviendas y comercios en el distrito de Machu Picchu Pueblo, por lo que se les ha hecho más fácil poder bloquear las vías férreas, el camino de los buses, paralizar el comercio, entre otros.

Ellos habrían sido convencidos precisamente por la “mafia” a la que ha hecho alusión la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, y que busca que no se cambie el sistema antiguo de boletaje, y el acaparamiento de tickets denunciado previamente.

Por otro lado, otras voces que también se han hecho presente en estos días de paralización son la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP Central).

A través de sus comunicados se pudo conocer que algunos representantes de ambos grupos son Juan Castillo, Nicolás Macedo, Simón Mamani y Gonzalo Paúcar.

Ministros se quedaron en Cusco

Cerca de las 9 de la mañana estaba pactada la instalación de una mesa de diálogo en el teatro de Machu Picchu Pueblo, entre los ministros de Cultura, Comercio Exterior y Medio Ambiente y los dirigentes que propician la paralización. Sin embargo, esta no se realizó.

Los manifestantes habían decido dar una tregua de 24 horas para que se pueda concretar la reunión. Para ello, indicaron que desbloquearían las vías del tren. No obstante, los representantes del Ejecutivo esperaron en la ciudad de Cusco a que el levantamiento de la huelga se haga de forma definitiva.

Desde Cusco, la ministra Leslie Urteaga dijo que no hubo condiciones para llevar adelante un diálogo franco y en paz, e instalar la Mesa de Trabajo y Diálogo en Machu Picchu Pueblo, porque las actividades no se desarrollaron con normalidad. Recalcó que no se dieron las garantías.

“Nosotros no hemos solicitado una tregua, nosotros comunicamos que una mesa de diálogo se iba a instalar siempre y cuando se levante la huelga, nosotros estamos aquí (Cusco) y tenemos buena disposición para llegar a buen puerto. Si llegamos en medio de una tregua sin que la posibilidad de que los turistas lleguen a Machu Picchu, el diálogo no va a funcionar”, mencionó la ministra.

En tanto, sostuvo que debido a esta situación Machu Picchu podría perder la categoría de Patrimonio Mundial. “Por supuesto que nos pueden poner en la lista negra de Unesco. Es el destino más importante que tenemos en el Perú”, agregó.

Hasta el cierre de esta nota, fuentes del Ministerio de Cultura señalaron que los ministros en mención continuaban en la ciudad de Cusco, sosteniendo algunas reuniones.

Al respecto, en diálogo con El Comercio, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ollantaytambo, Carlos Gonzales, lamentó que se frustrara el diálogo entre el Ejecutivo y los manifestantes debido a que no se dieron las garantías necesarias ni se cumplió con el pedido de que se depusiera la paralización.

“Lamentablemente se frustró el diálogo. Adicionalmente se ha evidenciado que el gobernador regional, pareciera que estuviera marcando distancia del Ejecutivo y se viene sumando a las pretensiones de este grupo que está paralizando Machu Picchu”, indicó.

Desde Cusco, la ministra de Cultura @LeslieUrteaga anunció que no hay condiciones para llevar adelante un diálogo franco y en paz, para instalar la Mesa de Trabajo y Diálogo en Machupicchu Pueblo, porque las actividades no se desarrollan con normalidad y los trenes no funcionan. pic.twitter.com/u8U9Z2EZSj — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) January 30, 2024

Gonzales sostuvo que los gremios formales del sector turismo están muy preocupados por esta situación, ya que piensan que el problema se está politizando. “Creemos que el problema de Machu Picchu es uno de gestión tanto cultural como turística, y es un tema que no se debe de politizar”, señaló.

Agregó que su sector no está ni a favor del Ejecutivo ni del gobierno regional y que los gremios de turismo rechazan la politización de Machu Picchu. “Solicitamos a todas las partes que nos enfoquemos en la conservación y la reactivación económica de al región y del turismo, y no utilizar a Machu Picchu como una palestra política”, expresó.

Dirigentes se reunieron

Tras la decisión de los ministros de no ir a Machu Picchu Pueblo, las autoridades de la zona, junto a dirigentes, asociaciones y el gobernador regional de Cusco, se reunieron de igual forma. Todos ellos debatieron cuál iba a ser la posición a adoptar luego de lo expresado por los representantes del Ejecutivo en Cusco.

A través de un pronunciamiento, difundido al término de la reunión, alrededor de las 5 de la tarde, señalaron que no levantarán la huelga, sino que mas bien la ‘radicalizarán’. Asimismo, dejaron en claro que continúan exigiendo la renuncia de la ministra Leslie Urteaga y el cese de operaciones de Joinnus.

Tras la decisión de los ministros de no ir a Machu Picchu Pueblo, las autoridades de la zona, junto a dirigentes, asociaciones y el gobernador regional de Cusco, se reunieron de igual forma.

“No se han presentado los ministros, han aducido que no había garantías, nos molesta que hayan hecho un desaire, no tienen respeto. Estamos resignados a continuar con nuestra medida de fuerza, peor ahora que a la ministra no le importan los problemas del pueblo”, dijo Óscar Valencia.

Por otro lado, se confirmó la reanudación de la suspensión absoluta en el movimiento de trenes.

PCM liderará transición para venta de boletos

El Gobierno anunció que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM liderará, con participación del Gobierno Regional de Cusco y los ministerios de Cultura, Comercio Exterior y Turismo, y de Ambiente, un “proceso de transición transparente, ordenado y seguro” para la venta virtual de boletos a Machu Picchu.

A través de un comunicado, suscrito por los tres ministerios mencionados, lamentaron el incumplimiento de las condiciones para el inicio de la mesa de trabajo y diálogo este martes, tal como se había acordado en la última reunión realizada el último domingo.

Se detalla que este proceso se llevarás a cabo en la plataforma nacional del gobierno digital de la PCM, que cuenta con el Centro Nacional de Seguridad Digital; cuyo secretario se encontraba este martes en la ciudad de Cusco junto a los ministros.