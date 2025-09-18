La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Región Policial Cusco, exhortó a turistas y operadores de turismo a no ingresar a Machu Picchu por la llamada “ruta amazónica” (Hidroeléctrica–Aguas Calientes), debido a los riesgos que presenta este trayecto y al contexto de protestas sociales que se registran en el distrito de Machu Picchu Pueblo, en Urubamba.

El general PNP Julio César Becerra Cámara, jefe de la Región Policial Cusco, advirtió que, ante la suspensión del servicio ferroviario, algunos visitantes han optado por salir de la zona a través de Hidroeléctrica con apoyo de buses, mientras que otros estarían intentando ingresar a la maravilla mundial por esa vía alterna.

Manifestación pacífica en la ruta ferroviaria de Ollantaytambo a Machu Picchu. (Foto: Captura/YT/RPP)

La situación se agrava con la presencia de transportistas informales en las inmediaciones de la estación de Ollantaytambo, quienes ofrecen traslados por la ruta amazónica a precios que han pasado de 60 soles a entre 150 y 160 soles por pasajero, aprovechando la alta demanda.

“Esa ruta no está preparada para recibir gran afluencia de visitantes, se exponen a un peligro innecesario. El año pasado tuvimos un derrumbe que arrasó con casi toda una familia. Por eso pedimos que no se use esa vía, que no es la puerta correcta para ingresar a Machu Picchu”, señaló el general Becerra.

La vía alterna Ollantaytambo–Santa María–Santa Teresa–Hidroeléctrica presenta tramos asfaltados y otros de carretera, donde son frecuentes los deslizamientos de piedras y rocas.

Un total de 18 buses permanecen varados sin poder brindar el servicio en la ruta Hiram Bingham, pese a la autorización de sus operaciones en Machu Picchu por parte de la Municipalidad de Urubamba. Foto: difusión

Además, el general enfatizó que mantienen un contingente policial en la zona de Hidroeléctrica para resguardar los buses de la empresa San Antonio de Torontoy, que busca operar la ruta Hiram Bingham tras el fin de la concesión a Consettur.

“He dispuesto que haya servicio policial durante las noches para evitar incidentes contra la nueva empresa o los turistas, pero reiteramos que esta ruta no es segura”, concluyó el jefe policial.

VIDEO RECOMENDADO: