Suspenden temporalmente el ingreso al Camino Inca de Machu Picchu por lluvias. (Foto: Andina)
Suspenden temporalmente el ingreso al Camino Inca de Machu Picchu por lluvias. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Dirección de Cultura de Cusco dispuso la suspensión temporal del ingreso de turistas al Camino Inca de Machu Picchu debido a los deslizamientos y daños registrados en diversos sectores de la ruta por las intensas lluvias. La medida regirá desde este miércoles 19 de agosto y se mantendrá hasta nuevo aviso.

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