La Dirección de Cultura de Cusco dispuso la suspensión temporal del ingreso de turistas al Camino Inca de Machu Picchu debido a los deslizamientos y daños registrados en diversos sectores de la ruta por las intensas lluvias. La medida regirá desde este miércoles 19 de agosto y se mantendrá hasta nuevo aviso.

La directora de Cultura, Maritza Rosa Candia, informó que desde la noche del lunes 17 de agosto se registran precipitaciones intensas en diferentes sectores de la Red de Caminos Inca hacia la ciudadela de Machu Picchu.

Lluvias y deslizamientos obligan a suspender visitas al Camino Inca. (Foto: Andina)

Entre las incidencias reportadas figuran deslizamientos de tierra, crecida de riachuelos, inundación de zonas de campamento, colapso de servicios higiénicos, afectación de pontones y erosión de suelos. Estos hechos fueron identificados en sectores como Llulluchapampa, Ayapata, Paqaymayu Alto, Soqtacocha, Yuncachimpa, Qonchamarka, Wayllabamba, Pawkarcancha, Cusichaka, Phuyupatamarka y Wiñaywayna.

Francisco Huarcaya, responsable de Conservación de la Red de Caminos Inca, señaló que el personal de vigilancia y conservación mantiene un monitoreo permanente de estos sectores para identificar situaciones de riesgo y adoptar las medidas correspondientes.

Como parte de las medidas adoptadas, también se dispuso el retorno de los visitantes que ingresaron este martes al Camino Inca. La decisión considera las condiciones meteorológicas adversas previstas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), asociadas a la presencia de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).

Para los turistas que se encuentran retornando se evalúan rutas alternas por el kilómetro 104, en Chachabamba, y el kilómetro 106, en Choquesuysuy. La habilitación de estos recorridos dependerá de la evaluación de las condiciones meteorológicas y de seguridad hasta el 22 de agosto.

En caso de que persistan las condiciones adversas, la Dirección de Cultura indicó que se realizarán los trámites correspondientes para la reprogramación de las visitas y/o devolución de los costos de ingreso, según corresponda.

La entidad también dispuso mantener en alerta permanente al personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu para reforzar las labores de vigilancia, monitoreo y respuesta ante cualquier eventualidad.

Finalmente, la Dirección de Cultura exhortó a los operadores turísticos y usuarios de la Red de Caminos Inca a respetar las disposiciones de seguridad y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales que se difundan a través de sus canales institucionales.