A semanas de finalizar el 2023, el presidente de la Cámara de Comercio del Cusco John González aseveró que el flujo turístico receptivo en Cusco continúa con las cifras mínimas. Este año, el número de turistas que llegaron a conocer la ciudadela inca de Machu Picchu se encuentra en un 60 % en comparación a las cifras pre pandemia.

En medio de ello, el Ministerio de Cultura anunció el funcionamiento de la nueva plataforma de venta virtual mediante la página tuboleto.cultura.pe, la cual es gestionada por la empresa Joinnus, a quien fue adjudicada la venta de entradas a Machu Picchu. Esta entrará en vigencia desde el miércoles 20, generando opiniones encontradas en varios sectores.

Venta digital de entradas

El aforo de Machu Picchu será flexible desde el 2024 y recibirá entre 4.500 a 5.600 visitantes, actualmente la normativa señala que la cantidad de visitas diarias son hasta 4044. John González aseveró que no se lograr cubrir el aforo total de visitas a la Llaqta Inca ni se cubre el total de los mil boletos que se venden a diario de forma presencial en Machu Picchu Pueblo. Al día solo venden hasta 600 entradas, de los 1.000 tickets disponibles. Los otros 3.000 boletos se comercializan de manera virtual.

Este miércoles 20 inicia la venta virtual de boletos para Machu Picchu. Esta medida ha generado el rechazo de los sectores turísticos, quienes denuncian una presunta privatización del turismo al licitar la comercialización de las entradas a una empresa privada, exigen al Ministerio de Cultura (Mincul) dejar sin efecto la disposición.

“Machu Picchu no se vende. Joinnus no va”, fueron los reclamos de los manifestantes. Al mismo tiempo, exigen la renuncia de la titular de Cultura, Leslie Urteaga.

El Mincul anunció el funcionamiento de la nueva plataforma de venta virtual mediante la página tuboleto.cultura.pe, la cual es gestionada por la empresa Joinnus, a quien fue adjudicada la venta de entradas a Machu Picchu.

Ante este rechazo, Urteaga, manifestó que Machu Picchu “no será privatizado” y que continuará la venta de mil boletos de manera presencial. No obstante, la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu (UGM) considera que se trata de un nuevo caso de monopolización del sector turístico, que afectará a los intereses de la población y de los operadores locales.

Por su parte, John González, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, dio su voz a favor del anuncio del ministerio y se opuso a las medidas de protesta. “Hay pensar en que la actividad turística sea la más óptima posible. Con el actual portal hay muchas más perdidas, mucho dinero que no se sabe dónde va”, señaló González.

“No estamos cubriendo todas las visitas, aparentemente se indica que no hay entradas, pero eso nos sorprende porque vemos los informes de ventas de entradas a diario en Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) y no se venden más de 500 o 600 entradas y el resto de los boletos, dónde están o qué se hacen. Hay una información errada respecto a la venta de entradas de Machu Picchu, hay que transparentar”, agregó Gonzáles

Durante el primer semestre del año la cantidad de turistas que llegó a Cusco fue apenas del 30% por la cancelación de hasta el 98% de reservas por la conflictividad social que generó la crisis política. La proyección para el segundo semestre era alcanzar el 60% de visitas, sin embargo, solo se logró el 48% pese a ser temporada alta por las fiestas jubilares de Cusco. Para el tercer semestre del año las convocatorias para nuevas protestas sociales contra el Gobierno y el anuncio de la virtualización total en la venta de boletos nuevamente afectaron la reactivación económica y turística. “Se cancelaron reservas, la conflictividad social ha hecho que mucha gente decida no llegar a Cusco ni venir a Perú porque para ellos el anuncio de estos paros demuestra inseguridad de llegar a su destino, entonces no vienen y a la vez recomiendan no visitar el país” comentó el presidente de la Cámara de Comercio del Cusco.

Polémica

En tanto, el gerente del Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), Saúl Caipani, se mostró en contra de lo anunciado por el Mincul. “Las decisiones tienen que ser consensuadas con todo el sector. Hay temor que estos actos sean parte de una pre privatización directa de Machu Picchu. Pedimos al Ministerio de Cultura sean claros y responsables en impartir las informaciones”, sostuvo.

El Comité Consultivo Regional de Turismo de Cusco exige al Mincul a socializar de forma adecuada, transparente y documentada, los detalles referidos al proceso de adjudicación, como empresas que participaron y características del contrato.

En tanto, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo manifestó que las decisiones de la venta virtual por la plataforma de Joinnus ha sido consensuada al mismo tiempo refirió que la medida dispuesta por Cultura permitirá transparentar los procesos en el flujo de la venta de boletos a la maravilla mundial. “Como gobierno regional sufrimos en carne propia el cómo desarrollando aplicativos, softwares en el entorno local son los que benefician a actos de corrupción y es lo que pasó con el boleto a Machu Picchu, quienes estaban beneficiándose con la venta de boletos son los que están en ese entorno. Hoy se tendrá un aplicativo de acceso a todo el mundo auditable y que permitirá transparencia. Esto ha sido consensuado”, agregó Werner Salcedo.