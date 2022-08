LEE TAMBIÉN | Transporte: No hay tecnología para controlar los nuevos límites de velocidad

Sumado a ello, se presentaron denuncias de presuntas mafias que involucrarían a trabajadores de la dirección de Cultura Cusco, quienes junto a agencias de turismo habrían estado acaparando las entradas al sitio arqueológico. Al respecto, la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, Mildred Fernández Palomino respondió a El Comercio.

—Entre 2020 y 2021, el aforo de visitantes en Machu Picchu incrementó en dos ocasiones: primero de 2.244 a 3.044 y después a 4.044 visitas diarias. Para esos cambios se exige el estudio de capacidad de carga y límites de cambio aceptable del Santuario Histórico de Machu Picchu (elaborado por la consultora cultural Site Research and Management). ¿En qué fundamentos se basaron para el incremento de aforo?

En 2021, se aprobó la ampliación gradual de la capacidad de admisión a Machu Picchu mediante Resolución Ministerial N° 263-2021-DM/MC, sustentado en el informe técnico de la jefatura del Parque Arqueológico Nacional, que señala que estos posibles incrementos están en función a las acciones que se deben realizar las entidades que conforman la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu (UGM), la misma que está integrada por los titulares del Gobierno Regional de Cusco, la municipalidad distrital y los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, Ambiente y Cultura.

En 2022, la Resolución Ministerial 224-2022-DM/MC se dio de manera excepcional y temporal hasta el 31 de diciembre del presente año y del mismo modo se encuentra sustentada en el informe técnico elaborado por la jefatura del parque arqueológico, donde se establece que a fin de que este aumento sea permanente, las entidades que conforman la UGM deben de cumplir con lo establecido en el informe que sustenta la Resolución Ministerial N° 263-2021-DM/MC.

El pasado 27 de julio se acordó incrementar la capacidad de admisión en mil boletos adicionales mientras dure la temporada alta. En dicha sesión, nuestro Sector, no dudo en marcar su posición en contra de esta medida ya que estas no pueden adoptarse sin las evaluaciones ni informes técnicos que la avalen; más aún cuando la UGM no es un órgano resolutivo ni se puede irrogar facultades que por ley le corresponden al sector Cultura. Es por ello que no se ha emitido ningún acto resolutivo que de vigencia a esa medida.

—Algunos gremios, empresarios y autoridades de la UGM consideran que sobrecargar la ciudadela es la solución inmediata para la demanda de turistas

Algunos sectores, sobre todo informales, se encuentran ansiosos de volver al caos y desorden que había antes de la implementación de medidas de gestión y restricciones que se dieron en Machu Picchu y que tienen el único fin de conservar el patrimonio cultural.

Efectivamente, adoptar medidas populistas como incrementar sin sustento alguno el aforo a Machu Picchu, podría acelerar el colapso de la ciudadela y el riesgo de quesea incluido en la lista de patrimonios en peligro de la Unesco . Por eso, constantemente venimos evaluando la efectividad de las medidas que se adoptan a fin de que estas no afecten la conservación del sitio, toda vez que perder la condición de patrimonio de la humanidad, sería un daño irreparable para el Estado Peruano.

—Pero el actual incremento de aforo podría acelerar el colapso de la ciudadela y el riesgo de que Machu Picchu sea incluido en la lista de patrimonios en peligro de la Unesco...

El incremento hasta los aproximadamente 4,000 visitantes diarios válido hasta el 31 de diciembre de 2022 como una medida excepcional y temporal, establecido en la RM 244 y sustentando en un informe técnico, no es motivo para que la Unesco inscriba a Machu Picchu en la lista de patrimonio en peligro.

Esta es una medida excepcional; sin embargo, al igual que todas las medidas que se adoptan sobre Machupicchu están en constante evaluación por parte del Ministerio y son reportadas a la Unesco periódicamente.

—La recomendación de aforo de Unesco, es el ingreso de 2.244 personas al día. Actualmente el aforo es el doble. ¿El Ministerio de Cultura pretende incrementar el aforo o volver al límite recomendado?

En el estudio que señala en su primera pregunta, se establecen fórmulas para llegar a un aforo de hasta aproximadamente 6,000 visitantes al día, esto es con la implementación de nuevas rutas y la ejecución del Centro de Visitantes, lo cual permitirá regular el flujo de visitantes. Sin embargo, mientras estas obras no se ejecuten, solamente se podrán adoptar medidas excepcionales si las condiciones lo permiten.

—De la serie de recomendaciones que dio Unesco solamente se implementó la venta de boletos para cuatro recorridos específicos y por tiempo determinado. ¿El Ministerio de Cultura asume alguna autocritica respecto a la implementación de las recomendaciones de Unesco en estos últimos años y la conservación de Machu Picchu?

Se han implementado un porcentaje de las recomendaciones de Unesco y se han dado medidas de gestión en Machu Picchu, las que se encuentran en los reportes anuales. Sin embargo, es bueno precisar que implementar las recomendaciones de Unesco no solamente corresponden al Ministerio de Cultura, sino también a otros agentes que van desde otros Sectores como Mincetur o Minam, hasta a los guías de turismo que brindan sus servicios en Machu Picchu.

—Se denunció la existencia de supuestas mafias en la Dirección Desconcentrada del Cusco (DDC) que estarían acaparando la venta de boletos en complicidad con algunas agencias de viaje. ¿Qué acciones iniciaron ante esta situación?

En estos dos meses que tengo como directora de la DDC, hemos recibido varias denuncias. Con relación al tema de los boletos de ingreso a la llaqta de Machu Picchu encontramos que, durante las gestiones anteriores, se expedía y se comercializaban los boletos aplicando un marco legal que permitía el cambio de fecha y nombre en los boletos de ingreso a cambio de una irrisoria penalidad que finalmente era trasladada a los turistas , en vez de usar el marco vigente, que señala que los boletos son nominativos.

En la actualidad ya no se permite el cambio de fecha y nombre en los boletos de ingreso a la llaqta de Machu Picchu, situación que evita acaparamiento y especulación de estos boletos.

—¿Hay indicios sobre cuántos trabajadores estarían involucrados en las investigaciones?

Sería muy prematuro señalar un número de servidores involucrados ya que esto se determinará tras las acciones correspondientes.

—El jefe de parque arqueológico de Machu Picchu, José Bastante, fue destituido del cargo. ¿Su salida se debe a las investigaciones de irregularidades en la venta de boletos?

Es bueno aclarar que ningún servidor público puede ser destituido sin previo procedimiento correspondiente. Con relación al arqueólogo José Bastante, al ser este un servidor de planta, se tomó la decisión de que labore en la Coordinación de Investigaciones de la DDC, pues se consideró que a pesar de sus credenciales ya había cumplido un ciclo en un cargo que requería oxigenación ya que por la naturaleza de su labor, suele entrar en tensión con los otros actores involucrados en la administración y dinámica diaria del parque arqueológico.

En este punto debo aclarar que la reserva y venta de boletos, recaudación, administración de los recursos generados no se encuentran a cargo del parque arqueológico, ellos se encargan de velar por la conservación y protección del parque. Sin embargo, en aras de la transparencia y el debido proceso, durante mi gestión se ha tomado la decisión de rotar paulatinamente a varios trabajadores de la boletería, sistemas e incluso del parque arqueológico de Machu Picchu para que su presencia no interfiera en las investigaciones respecto a la venta irregular de los boletos.

—Además de la prohibición de transferir los boletos para el ingreso a la Llaqta Inca ¿Qué medidas asumirán para gestionar, ordenar la venta de boletos y evitar nuevos conflictos?

Estamos evaluando y optimizando mecanismos tecnológicos de comercialización de entradas. Esto permitirá no solo mejorar la calidad del servicio sino también contar con una mayor rigurosidad y control en la venta de boletos y disminuir los costos que le genera a la DDC brindar el servicio.