La visita del papa León XIV a Cusco no solo movilizará a miles de fieles durante las actividades religiosas previstas para este domingo 15 de noviembre, sino que también tendrá repercusiones en el turismo de la región. El Ministerio de Cultura autorizó, de manera excepcional y por única vez, incrementar a 5.600 visitantes diarios el aforo de Machu Picchu durante cuatro días, mientras la Ciudad Imperial ultima los preparativos para recibir al pontífice en Sacsayhuamán y la Plaza Mayor.

La medida regirá los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2026 y permitirá habilitar 1.100 espacios adicionales por jornada respecto del aforo habitual de 4.500 visitantes. En total, se pondrán a disposición hasta 4.400 ingresos adicionales durante ese periodo.

Según informó el Ministerio de Cultura, la autorización se enmarca en la visita del papa León XIV al Perú, declarada de interés nacional. Durante las cuatro fechas se aplicará la distribución dinámica del aforo por circuitos, rutas y horarios de ingreso establecida para la temporada alta de 2026.

La entidad precisó que esta disposición no modifica de manera permanente la capacidad de carga de Machu Picchu ni constituye un precedente para futuras ampliaciones. Cualquier cambio posterior deberá cumplir con la normativa vigente y contar con los informes técnicos correspondientes.

Para garantizar la conservación del santuario arqueológico, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco implementará medidas técnicas y operativas, además de coordinar con el Gobierno Regional de Cusco y otras entidades competentes la adecuada gestión de las visitas.

Los espacios adicionales serán habilitados mediante la plataforma oficial TuBoleto.cultura.pe, a través de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Cultura.

Cabe recordar que la Resolución Ministerial N.° 000080-2024-MC estableció una capacidad de carga de hasta 4.500 visitantes diarios para Machu Picchu, con la posibilidad de incrementarla a 5.600 durante la temporada alta.

El Ángelus: una de las actividades centrales del Papa en Cusco

Mientras se prepara el incremento de visitantes a Machu Picchu, Cusco también se alista para recibir al papa León XIV este domingo 15 de noviembre, cuando cumplirá una breve agenda que contempla dos encuentros con la feligresía local.

La primera actividad está programada para las 10:30 a. m. en la explanada de Sacsayhuamán, donde el pontífice sostendrá un encuentro con jóvenes creyentes.

Posteriormente, alrededor de las 11:30 a. m., está previsto que llegue a la Plaza Mayor de Cusco para dirigir el rezo del Ángelus, una de las oraciones más tradicionales de la Iglesia Católica.

El Ángelus conmemora el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María y el misterio de la Encarnación de Jesucristo. La oración está compuesta por tres versículos breves, acompañados de sus respectivas respuestas y del rezo de un Ave María, y concluye con una oración final.

Habitualmente, León XIV dirige esta oración los domingos al mediodía desde una ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

En Cusco se prevé una ceremonia similar, durante la cual el pontífice ofrecería una reflexión vinculada con las lecturas del Evangelio del domingo y posteriormente dirigiría el rezo del Ángelus ante los asistentes reunidos en la Plaza Mayor.

Concluidas sus actividades en la Ciudad Imperial, León XIV retornará al aeropuerto para continuar su recorrido por el Perú con destino a Pucallpa, donde tiene programado otro encuentro multitudinario con los fieles.

De esta manera, la visita papal tendrá efectos que irán más allá de las ceremonias religiosas del domingo, con una ampliación temporal de la capacidad de ingreso a Machu Picchu durante los cuatro días posteriores.

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