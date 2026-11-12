Por Redacción EC

La visita del papa León XIV a Cusco no solo movilizará a miles de fieles durante las actividades religiosas previstas para este domingo 15 de noviembre, sino que también tendrá repercusiones en el turismo de la región. El Ministerio de Cultura autorizó, de manera excepcional y por única vez, incrementar a 5.600 visitantes diarios el aforo de Machu Picchu durante cuatro días, mientras la Ciudad Imperial ultima los preparativos para recibir al pontífice en Sacsayhuamán y la Plaza Mayor.

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