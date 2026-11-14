Foto: GORE Cusco
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Por Redacción EC

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población local y de los cerca de 500 mil fieles que arribarán a la ciudad imperial, el Gobierno Regional del Cusco, activará un despliegue sanitario de gran magnitud ante la visita del papa León XIV, programada para este domingo 15 de noviembre.

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