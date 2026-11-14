Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población local y de los cerca de 500 mil fieles que arribarán a la ciudad imperial, el Gobierno Regional del Cusco, activará un despliegue sanitario de gran magnitud ante la visita del papa León XIV, programada para este domingo 15 de noviembre.

El gobernador, Werner Salcedo Álvarez, afirmó que se desplegarán 160 brigadistas, 25 puntos de atención médica, 24 ambulancias y 167 camas de emergencia integradas.

Foto: GORE Cusco

Se trata de una operación sanitaria que busca garantizar atención oportuna, reducir riesgos y responder con capacidad operativa ante cualquier contingencia que comprometa la salud de las personas.

A través de la Gerencia Regional de Salud (GERESA), se activará un despliegue sanitario de gran magnitud para proteger a la población cusqueña y a los cerca de 500 mil fieles y visitantes nacionales e internacionales que se espera recibir.

Del mismo modo, se ha dispuesto la declaratoria de alerta amarilla regional que fortalecerá la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud, garantizará la continuidad de los servicios sanitarios y permitirá mantener una vigilancia epidemiológica permanente a través del EMED.

Foto: GORE Cusco

La referida medida busca que la red regional de salud mantenga su capacidad operativa frente a cualquier eventualidad y brinde atención tanto a los residentes como a quienes visiten nuestra región.

Estrategia intersectorial

La estrategia contempla la activación de un Comando Único e Intersectorial, bajo la conducción de la Central Reguladora de Urgencias y Emergencias (CRUE-SAMU GERESA), con participación del Ministerio de Salud (MINSA), EsSalud, clínicas privadas, Policía Nacional del Perú, Bomberos y Cruz Roja.

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