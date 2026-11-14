El Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, en Cusco, se prepara para recibir este domingo 15 de noviembre al papa León XIV, quien participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular. A un día de la actividad, se realizan trabajos de señalización y acondicionamiento de las instalaciones, mientras agentes policiales y personal de seguridad permanecen desplegados en distintos sectores del complejo arqueológico.

En el recinto se observan barreras de seguridad que delimitan las zonas de circulación, así como personal encargado de supervisar los accesos y resguardar el área. También se vienen acondicionando los espacios donde se desarrollará la actividad, con la instalación de estructuras y áreas destinadas a recibir a los asistentes.

Según informó la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, el ingreso de los participantes será por la vía de Circunvalación, a través del acceso de Puqro-Kiswarkancha. El acceso estará habilitado desde las 4:30 a. m. hasta las 7:30 a. m. y los asistentes deberán presentar obligatoriamente el código QR correspondiente.

Como parte de las medidas de protección dispuestas por el Ministerio de Cultura, se restringirá el acceso a los sectores de Baluartes, cerro Suchuna, Rodadero, Qocha y Chinkana Chica. Estas zonas estarán debidamente señalizadas y contarán con personal de resguardo para evitar el tránsito de los asistentes.

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Asimismo, las visitas turísticas al Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman quedarán suspendidas durante el domingo 15 de noviembre debido al desarrollo de la actividad papal. La DDC de Cusco supervisa los trabajos de señalización y delimitación de las rutas, en cumplimiento de los acuerdos establecidos en las reuniones de coordinación multisectorial.

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