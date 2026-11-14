Trabajadores realizan los últimos acondicionamientos en el escenario donde el papa León XIV se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular este domingo 15 de noviembre. (Foto: César Campos/@photo.gec)
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Saqsaywaman alista sus instalaciones para recibir al papa León XIV
  • Trabajadores realizan los últimos acondicionamientos en el escenario donde el papa León XIV se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular este domingo 15 de noviembre. (Foto: César Campos/@photo.gec)
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    Trabajadores realizan los últimos acondicionamientos en el escenario donde el papa León XIV se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular este domingo 15 de noviembre. (Foto: César Campos/@photo.gec)

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    Trabajadores realizan los últimos acondicionamientos en el escenario donde el papa León XIV se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular este domingo 15 de noviembre. (Foto: César Campos/@photo.gec)

  • Agentes policiales permanecen desplegados en distintos sectores de Saqsaywaman como parte del resguardo previsto para la actividad que encabezará el sumo pontífice. (Foto: César Campos/@photo.gec)
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    Agentes policiales permanecen desplegados en distintos sectores de Saqsaywaman como parte del resguardo previsto para la actividad que encabezará el sumo pontífice. (Foto: César Campos/@photo.gec)

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    Agentes policiales permanecen desplegados en distintos sectores de Saqsaywaman como parte del resguardo previsto para la actividad que encabezará el sumo pontífice. (Foto: César Campos/@photo.gec)

  • Personal de seguridad y trabajadores supervisan los espacios habilitados para el desplazamiento de los asistentes al encuentro con el papa León XIV en Cusco. (Foto: César Campos/@photo.gec)
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    Personal de seguridad y trabajadores supervisan los espacios habilitados para el desplazamiento de los asistentes al encuentro con el papa León XIV en Cusco. (Foto: César Campos/@photo.gec)

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    Personal de seguridad y trabajadores supervisan los espacios habilitados para el desplazamiento de los asistentes al encuentro con el papa León XIV en Cusco. (Foto: César Campos/@photo.gec)

  • Las autoridades instalaron barreras y señalización en distintos sectores del parque arqueológico para proteger las estructuras durante la actividad papal. (Foto: César Campos/@photo.gec)
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    Las autoridades instalaron barreras y señalización en distintos sectores del parque arqueológico para proteger las estructuras durante la actividad papal. (Foto: César Campos/@photo.gec)

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    Las autoridades instalaron barreras y señalización en distintos sectores del parque arqueológico para proteger las estructuras durante la actividad papal. (Foto: César Campos/@photo.gec)

  • Se ultiman los detalles de la infraestructura que recibirá a los fieles durante el encuentro del papa León XIV con representantes de la piedad popular. (Foto: César Campos/@photo.gec)
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    Se ultiman los detalles de la infraestructura que recibirá a los fieles durante el encuentro del papa León XIV con representantes de la piedad popular. (Foto: César Campos/@photo.gec)

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    Se ultiman los detalles de la infraestructura que recibirá a los fieles durante el encuentro del papa León XIV con representantes de la piedad popular. (Foto: César Campos/@photo.gec)

  • Personal realiza labores en los alrededores de Saqsaywaman para dejar habilitados los espacios destinados a la actividad de este domingo. (Foto: César Campos/@photo.gec)
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    Personal realiza labores en los alrededores de Saqsaywaman para dejar habilitados los espacios destinados a la actividad de este domingo. (Foto: César Campos/@photo.gec)

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    Personal realiza labores en los alrededores de Saqsaywaman para dejar habilitados los espacios destinados a la actividad de este domingo. (Foto: César Campos/@photo.gec)

  • Trabajadores utilizan maquinaria especializada para realizar labores de acondicionamiento en el complejo arqueológico, donde se desarrollará el encuentro papal. (Foto: César Campos/@photo.gec)
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    Trabajadores utilizan maquinaria especializada para realizar labores de acondicionamiento en el complejo arqueológico, donde se desarrollará el encuentro papal. (Foto: César Campos/@photo.gec)

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    Trabajadores utilizan maquinaria especializada para realizar labores de acondicionamiento en el complejo arqueológico, donde se desarrollará el encuentro papal. (Foto: César Campos/@photo.gec)

  • Visitantes y trabajadores transitan por los sectores del parque arqueológico mientras continúan los preparativos para la llegada del papa León XIV. (Foto: César Campos/@photo.gec)
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    Visitantes y trabajadores transitan por los sectores del parque arqueológico mientras continúan los preparativos para la llegada del papa León XIV. (Foto: César Campos/@photo.gec)

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    Visitantes y trabajadores transitan por los sectores del parque arqueológico mientras continúan los preparativos para la llegada del papa León XIV. (Foto: César Campos/@photo.gec)

  • El complejo arqueológico cuenta con espacios delimitados y áreas acondicionadas para recibir a los asistentes a la actividad programada para este domingo. (Foto: César Campos/@photo.gec)
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    El complejo arqueológico cuenta con espacios delimitados y áreas acondicionadas para recibir a los asistentes a la actividad programada para este domingo. (Foto: César Campos/@photo.gec)

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    El complejo arqueológico cuenta con espacios delimitados y áreas acondicionadas para recibir a los asistentes a la actividad programada para este domingo. (Foto: César Campos/@photo.gec)

  • Las estructuras arqueológicas de Saqsaywaman permanecerán protegidas mediante barreras y restricciones de acceso durante el encuentro con el pontífice. (Foto: César Campos/@photo.gec)
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    Las estructuras arqueológicas de Saqsaywaman permanecerán protegidas mediante barreras y restricciones de acceso durante el encuentro con el pontífice. (Foto: César Campos/@photo.gec)

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    Las estructuras arqueológicas de Saqsaywaman permanecerán protegidas mediante barreras y restricciones de acceso durante el encuentro con el pontífice. (Foto: César Campos/@photo.gec)

Por Redacción EC

El Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, en Cusco, se prepara para recibir este domingo 15 de noviembre al papa León XIV, quien participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular. A un día de la actividad, se realizan trabajos de señalización y acondicionamiento de las instalaciones, mientras agentes policiales y personal de seguridad permanecen desplegados en distintos sectores del complejo arqueológico.

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