Por Redacción EC

Papa León XIV en Perú: Últimas noticias del Santo Padre

08:56
  • En tanto, en Lima, la imagen del Señor de los Milagros salió esta mañana desde el Templo de las Nazarenas para ser llevada a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde el papa León XIV realizará una misa durante la mañana del lunes.
08:53
  • El avión que lleva al papa a Cusc o es un Airbus A320 neo de Latam Airlines, vuelo LA2531.
08:52
  • Medios informaron que en el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete junto a las autoridades locales, un grupo de comuneros de Chinchero recibirán al papa León XIV a su llegada a Cusco.
08:39
  • Una de las quejas de los asistentes es que los que canjearon sus entradas con código QR , los enviaron más atrás y dejaron pasar a los que no tenían. Foto: América Noticias
08:36
  • La PNP ayuda los ancianos y mujeres con niños para subir hasta Sacsayhuamán. Foto: América Noticias
08:31
  • Incluso en silla de ruedas acuden a la Plaza de Armas para el magno evento.  Foto: César Campos/@photo.gec
08:17
  • Luego de estas actividades, León XIV se dirigirá al aeropuerto ‘Alejandro Velasco Astete’ para enrumbar, desde las 13:05 horas, a Pucallpa. Fotos: César Campos/@photo.gec
08:14
  • No importa el inclemente frío con tal de ver al papa León XIV por primera vez en tierra cusqueña. Fotos: César Campos/@photo.gec
08:11
  • Cusqueños y ciudadanos de otras regiones del Perú percnoctaron en la Plaza de Armas para guardar un lugar y escuchar al Santo Padre . Fotos: César Campos/@photo.gec
08:10
  • Con imágenes listas para ser bendecidas esperan al papa León XIV . Foto: Fotos: César Campos/@photo.gec
08:09
  • Cambiará escenario del tradicional rezo del ángelus que hace los domingos en la Plaza de San Pedro del Vaticano y este domingo 15 lo hará en la Plaza Mayor de Cusco sobre los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Foto: César Campos/@photo.gec
08:05
  • León XIV dará un discurso a los fieles católicos cusqueños en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán. Fotos: César Campos/@photo.gec
08:05
  • El avión del Sumo Pontífice tiene programado llegar a Cusco a las 10 de la mañana. Foto: flightradar24.com
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?