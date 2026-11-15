Papa León XIV en Perú: Últimas noticias del Santo Padre
08:56
- En tanto, en Lima, la imagen del Señor de los Milagros salió esta mañana desde el Templo de las Nazarenas para ser llevada a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde el papa León XIV realizará una misa durante la mañana del lunes.
08:53
- El avión que lleva al papa a Cusc o es un Airbus A320 neo de Latam Airlines, vuelo LA2531.
08:52
- Medios informaron que en el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete junto a las autoridades locales, un grupo de comuneros de Chinchero recibirán al papa León XIV a su llegada a Cusco.
08:39
- Una de las quejas de los asistentes es que los que canjearon sus entradas con código QR , los enviaron más atrás y dejaron pasar a los que no tenían. Foto: América Noticias
08:36
- La PNP ayuda los ancianos y mujeres con niños para subir hasta Sacsayhuamán. Foto: América Noticias
08:31
- Incluso en silla de ruedas acuden a la Plaza de Armas para el magno evento. Foto: César Campos/@photo.gec
08:17
- Luego de estas actividades, León XIV se dirigirá al aeropuerto ‘Alejandro Velasco Astete’ para enrumbar, desde las 13:05 horas, a Pucallpa. Fotos: César Campos/@photo.gec
08:14
- No importa el inclemente frío con tal de ver al papa León XIV por primera vez en tierra cusqueña. Fotos: César Campos/@photo.gec
08:11
- Cusqueños y ciudadanos de otras regiones del Perú percnoctaron en la Plaza de Armas para guardar un lugar y escuchar al Santo Padre . Fotos: César Campos/@photo.gec
08:10
- Con imágenes listas para ser bendecidas esperan al papa León XIV . Foto: Fotos: César Campos/@photo.gec
08:09
- Cambiará escenario del tradicional rezo del ángelus que hace los domingos en la Plaza de San Pedro del Vaticano y este domingo 15 lo hará en la Plaza Mayor de Cusco sobre los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Foto: César Campos/@photo.gec
08:05
- León XIV dará un discurso a los fieles católicos cusqueños en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán. Fotos: César Campos/@photo.gec
08:05
- El avión del Sumo Pontífice tiene programado llegar a Cusco a las 10 de la mañana. Foto: flightradar24.com
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