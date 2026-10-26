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Aeropuerto del Cusco cerrará por algunas horas por la llegada del papa León XIV. (Foto: GEC)
Aeropuerto del Cusco cerrará por algunas horas por la llegada del papa León XIV. (Foto: GEC)
Por Agencia EFE

El aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete, de la ciudad del Cusco, suspenderá sus vuelos entre las 7:45 y 15:05 horas del 15 de noviembre para facilitar la llegada y salida del papa León XIV durante su visita a la capital incaica, informaron este lunes las autoridades locales.

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