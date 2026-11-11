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El papa León XIV llegará a Cusco el domingo 15 de noviembre. Su agenda contempla un encuentro con jóvenes en la explanada de Sacsayhuamán y el rezo del Ángelus en la Plaza Mayor. Foto: EC
El papa León XIV llegará a Cusco el domingo 15 de noviembre. Su agenda contempla un encuentro con jóvenes en la explanada de Sacsayhuamán y el rezo del Ángelus en la Plaza Mayor. Foto: EC
Por Juan Sequeiros

A cuatro días de la llegada del papa León XIV a Cusco, las autoridades ultiman los preparativos para recibir a miles de fieles que participarán en sus actividades del domingo 15 de noviembre. Sin embargo, mientras se refuerzan las medidas de seguridad y atención médica, una nueva preocupación ha surgido en las redes sociales: la venta de supuestas entradas para encuentros con el pontífice que, en realidad, son gratuitos.

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