A cuatro días de la llegada del papa León XIV a Cusco, las autoridades ultiman los preparativos para recibir a miles de fieles que participarán en sus actividades del domingo 15 de noviembre. Sin embargo, mientras se refuerzan las medidas de seguridad y atención médica, una nueva preocupación ha surgido en las redes sociales: la venta de supuestas entradas para encuentros con el pontífice que, en realidad, son gratuitos.

En distintas plataformas digitales han comenzado a circular ofertas de códigos QR por precios que van desde los S/10 hasta los S/150. Los vendedores aseguran que estos accesos, promocionados como códigos ‘sin asignar’, permitirán a los compradores ingresar de manera segura a las actividades previstas en Sacsayhuamán y la Plaza Mayor de Cusco.

Personal participa en labores de limpieza y acondicionamiento de espacios públicos en Cusco, ciudad que recibirá a miles de fieles durante la visita del pontífice. Foto: EC

Las autoridades locales han advertido que estas ofertas constituyen posibles estafas, debido a que los códigos QR fueron emitidos gratuitamente y están vinculados a los datos personales de sus titulares.

Cada código consigna el nombre completo y el número de DNI del beneficiario, información que será contrastada con los documentos de identidad durante los controles de ingreso a los recintos.

De esta manera, quienes adquieran un código QR de terceros podrían encontrarse con que sus datos no coinciden con los registrados en el sistema y, por tanto, no puedan acceder a las actividades.

Otra de las modalidades advertidas consiste en la posible comercialización de un mismo código a varias personas, quienes terminarían pagando por un acceso que no podrán utilizar.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado si existe una investigación específica para identificar a quienes ofrecen estas entradas. No obstante, las autoridades han exhortado a la población a no realizar pagos por los códigos QR y a evitar cualquier transacción relacionada con los encuentros gratuitos del pontífice.

Ambulancias y personal médico se preparan para la visita

En paralelo a estas advertencias, las autoridades cusqueñas avanzan con los preparativos para garantizar la atención de los asistentes durante la visita papal.

La mañana del martes, una veintena de ambulancias llegó a la Plaza Mayor de Cusco para participar en una jornada de verificación y coordinación de los servicios de emergencia que estarán disponibles el domingo 15.

Las unidades procedían de distintos hospitales, clínicas y establecimientos de salud, y estuvieron acompañadas por personal médico y asistencial.

Personal realiza trabajos de limpieza y mantenimiento en una de las zonas de Cusco, como parte de los preparativos para recibir al papa León XIV este domingo 15 de noviembre. Foto: EC

Durante la jornada se evaluaron los puntos donde serán ubicadas las ambulancias y se coordinaron las acciones de respuesta frente a posibles emergencias durante las actividades del sumo pontífice.

Entre las medidas previstas figura la instalación de un puesto de comando unificado y un hospital móvil en la Plaza Mayor, donde se espera la presencia de más de 35 mil creyentes y turistas.

El despliegue busca asegurar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la concentración de asistentes.

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Dos encuentros en la Ciudad Imperial

La agenda del papa León XIV en Cusco contempla dos actividades principales el domingo 15 de noviembre.

La primera se desarrollará a las 10:30 a. m. en la explanada de Sacsayhuamán, donde el pontífice sostendrá un encuentro con jóvenes creyentes.

Posteriormente, alrededor de las 11:30 a. m., está previsto que se traslade a la Plaza Mayor de Cusco para el rezo del Ángelus, una actividad que congregará a miles de fieles y visitantes.

Concluidos ambos encuentros, León XIV retornará al aeropuerto para continuar su recorrido por el Perú con destino a Pucallpa.

Mientras se afinan los últimos detalles del operativo, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a no comprar códigos QR ofrecidos en redes sociales y a respetar los controles establecidos para el ingreso a las actividades papales.

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