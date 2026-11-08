Essalud se prepara ante la próxima llegada del papa León XIV al Cusco. (Foto: Essalud)
Essalud se prepara ante la próxima llegada del papa León XIV al Cusco. (Foto: Essalud)
Por Redacción EC

Ante la próxima llegada del papa León XIV a la Ciudad Imperial, el Seguro Social de Salud (Essalud), a través de su Red Asistencial Cusco, alista un operativo especial de respuesta sanitaria que contempla ambulancias equipadas, personal médico especializado y puntos estratégicos de atención para brindar asistencia oportuna durante las actividades programadas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?