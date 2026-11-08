Ante la próxima llegada del papa León XIV a la Ciudad Imperial, el Seguro Social de Salud (Essalud), a través de su Red Asistencial Cusco, alista un operativo especial de respuesta sanitaria que contempla ambulancias equipadas, personal médico especializado y puntos estratégicos de atención para brindar asistencia oportuna durante las actividades programadas.

Como parte del despliegue, Essalud ha previsto movilizar dos ambulancias especializadas, una de tipo II y otra de tipo III, equipadas para brindar asistencia médica y realizar traslados de emergencia.

Estas unidades estarán destinadas al dispositivo de atención previsto para el papa León XIV y su comitiva, en coordinación con las autoridades responsables de la visita.

Sacsayhuamán y Plaza de Armas

Para el domingo 15 de noviembre, Essalud instalará dos puntos estratégicos de atención médica en el complejo arqueológico de Sacsayhuamán y la Plaza de Armas del Cusco, lugares donde se congregarán fieles y visitantes para participar en las actividades del Santo Padre.

MIRA AQUÍ: MTC descarta supuesto desabastecimiento de combustible en Ucayali previo a la llegada del Papa León XIV

En estos espacios se contará con personal de salud especializado y equipamiento para brindar primeros auxilios, evaluar posibles emergencias y coordinar el traslado de pacientes que requieran atención hospitalaria.

El operativo se desarrollará en coordinación con la Gerencia Regional de Salud y otras instituciones involucradas en la respuesta sanitaria, con el objetivo de atender oportunamente cualquier eventualidad durante las concentraciones multitudinarias.

Como parte del plan de contingencia, Essalud ha dispuesto que el Centro Médico Metropolitano, el Centro Médico Santiago y el Policlínico San Sebastián funcionen como establecimientos de apoyo, con atención de lunes a sábado hasta las 8:00 p. m.

Estos centros contribuirán a atender urgencias médicas y reducir la presión sobre el servicio de emergencia del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la red asistencial.

Asimismo, se garantizará la continuidad de los servicios en los establecimientos periféricos para que los asegurados mantengan el acceso a la atención médica durante las actividades de la visita papal.