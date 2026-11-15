El papa León XIV llega a Cusco. Foto: EFE/ Renato Pajuelo / referencial
El papa León XIV llega a Cusco. Foto: EFE/ Renato Pajuelo / referencial
/ Renato Pajuelo
Por Redacción EC

El papa León XIV llegó este domingo 15 de noviembre a Cusco, donde participará en dos actividades religiosas vinculadas con las principales devociones de la ciudad: la Virgen de Belén, conocida como la Mamacha de Belén, y el Señor de los Temblores. Durante su visita apostólica, el Pontífice entregó una rosa de oro a la patrona jurada de la ciudad y un sudario al Cristo de los Temblores.

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