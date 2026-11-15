El papa León XIV llegó este domingo 15 de noviembre a Cusco, donde participará en dos actividades religiosas vinculadas con las principales devociones de la ciudad: la Virgen de Belén, conocida como la Mamacha de Belén, y el Señor de los Temblores. Durante su visita apostólica, el Pontífice entregó una rosa de oro a la patrona jurada de la ciudad y un sudario al Cristo de los Temblores.

El avión que trasladaba al Sumo Pontífice arribó al aeropuerto Velasco Astete al promediar las 09:42 am.

El Santo Padre encabezará un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, donde dirigirá un mensaje a los asistentes y entregó la rosa de oro a la Virgen de Belén.

La imagen de la Mamacha de Belén ocupa un lugar importante en la religiosidad cusqueña. Según la tradición, llegó a la ciudad desde el Callao y fue acogida por la antigua parroquia de los Reyes Magos, que posteriormente adoptó el nombre de Nuestra Señora de Belén. La Virgen fue coronada canónicamente como Reina de la Ciudad del Cusco el 8 de diciembre de 1933.

Posteriormente, León XIV se trasladará a la Plaza de Armas, donde rezó el Ángelus frente a la Basílica Catedral del Cusco, al promediar las 11:45 a.m. En esta actividad participarán sacerdotes, religiosas, seminaristas, personas enfermas y con discapacidad. Durante el encuentro, el Pontífice entregará un sudario al Señor de los Temblores como obsequio de la Santa Sede.

La visita del papa también estará acompañada previamente por actividades organizadas por la Arquidiócesis del Cusco, que preparó jornadas de oración, catequesis y encuentros en sus 85 parroquias. Estas iniciativas estuvieron dirigidas a comunidades urbanas, rurales y quechuahablantes de la región.

Papamóvil llegó a Cusco

Como parte de los preparativos para la visita papal, el papamóvil llegó días antes a la Ciudad Imperial. La unidad fue recibida por representantes de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete.

Asimismo, durante el viernes se realizaron pruebas de sonido e imagen en la Plaza Mayor, escenario donde el Santo Padre encabezó el rezo del Ángelus.

Tras cumplir con sus actividades en Cusco, León XIV partirá a la 1:05 p.m. con destino a Pucallpa, donde continuará con su recorrido por el Perú.

VIDEO RECOMENDADO