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Resumen

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Papa León XIV
Papa León XIV
Por Juan Carlos Sequeiros

Todo va quedando listo para la visita del papa León XIV a Perú y a la ciudad de Cusco. Luego de la confirmación hecha por el propio líder de la Iglesia Católica, sobre su arribo a nuestro país, las autoridades ultiman detalles para asegurar el aforo en los lugares donde el papa se presentará.

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