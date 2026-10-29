Todo va quedando listo para la visita del papa León XIV a Perú y a la ciudad de Cusco. Luego de la confirmación hecha por el propio líder de la Iglesia Católica, sobre su arribo a nuestro país, las autoridades ultiman detalles para asegurar el aforo en los lugares donde el papa se presentará.

En Cusco uno de los dos lugares donde León XIV tendrá un encuentro con el pueblo creyente, es la explanada de Sacsayhuamán. Lugar que fue inspeccionado recientemente por las autoridades locales para establecer los lineamientos para la visita del papa.

Este diario tuvo acceso al mapa general de distribución de espacios en el lugar, el mismo que será dividido en seis secciones a fin de sectorizar la masiva presencia de creyentes y que no ocurran situaciones de peligro.

Papa León XIV

En el mapa se observa la instalación de un escenario hacia la zona este de la explanada, a un costado del sector denominado Suchuna, hasta donde León XIV accederá desde el lado oeste a través de un pasadizo en medio de la multitud.

También se pudo visualizar el mapa de instalación de hasta seis pantallas gigantes en la explanada, las cuales servirían para que el público asistente se quede observando desde su posición y o intente acercarse hacia el escenario causando aglomeraciones.

En tanto, los asistentes únicamente tendrán acceso a la explanada, calificada como ‘sector 2’, en tanto los sectores 1, 3, 4 y 5, correspondientes a las zonas protegidas: Rodadero inca, Qocha, Chincana, Baluartes y Muyucmarca, no serán habilitas al paso del equipo técnico ni visitantes.

Papa León XIV

Helipuerto

De otro lado, el alcalde de Cusco, Luis Pantoja, confirmó que a un lado de la explanada de Sacsayhuamán se instalará un helipuerto, donde el ‘Papacóptero’ aguardará listo cualquier traslado que se podría suscitar por temas de salud.

“Detrás del estrado donde se ubicará el santo padre, se ha instalado un lugar donde va a estar el helicóptero, en caso de emergencia habrá un vehículo que lo trasladará hacia este helipuerto”, señaló la autoridad cusqueña.

También mencionó que el aforo aproximado de creyentes en la explanada de Sacsayhuamán será de 85 mil personas, las mismas que ingresarán al sitio desde la madrugada del 15 de noviembre, día del arribo de León XIV.

“Calculamos medio millón de personas en el recorrido, pero acá en Sacsayhuamán solo entrarán 85 mil personas, esto por un tema de seguridad que ya se ha coordinado, todos tendrán que ser identificados previamente”, acotó.

Papa León XIV

DATOS:

- El 15 de noviembre el líder de la Iglesia Católica llegará a Cusco a las 10:00 y se retirará a las 13:00 horas.

- León XIV tendrá dos encuentros con cusqueños y turistas. El primero en Sacsayhuamán y el segundo en la Plaza Mayor de Cusco.

- El papa se trasladará en todo momento a bordo de su ‘Papamóvil’, para ello las autoridades cusqueñas arreglan y señalizan las vías por donde pasará la comitiva.