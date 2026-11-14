La Orquesta Sinfónica del Cusco, formará parte del encuentro que presidirá el papa León XIV con los fieles en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman, este domingo 15 de noviembre y contará además con la intervención del Coro de Parroquias del Cusco.

Para la ceremonia en Saqsaywaman, los elencos han preparado un programa compuesto por cuatro obras musicales que combinan la tradición barroca cusqueña con piezas del Renacimiento.

Foto: Mincul

“Estamos muy felices como elenco artístico del Ministerio de Cultura. Esta participación representa un acontecimiento histórico en nuestra trayectoria artística. Tenemos muchas expectativas y esperamos con mucha emoción la ceremonia”, señaló Theo Tupayachi, director de la Orquesta Sinfónica del Cusco.

Repertorio barroco y renacentista

Para la ceremonia en Saqsaywaman, los elencos han preparado un programa compuesto por cuatro obras musicales que combinan la tradición barroca cusqueña con piezas del Renacimiento:

Hanacpachap cussicuinin (Alegría del cielo): Será la pieza de apertura. Se trata de una composición polifónica del periodo barroco cusqueño que será interpretada en quechua.

(Alegría del cielo): Será la pieza de apertura. Se trata de una composición polifónica del periodo barroco cusqueño que será interpretada en quechua. Salve Regina: A continuación, el Coro de Parroquias del Cusco tomará el protagonismo con esta emblemática pieza musical del Renacimiento.

A continuación, el Coro de Parroquias del Cusco tomará el protagonismo con esta emblemática pieza musical del Renacimiento. Tota pulchra: La orquesta interpretará esta obra cuyo título significa “Toda pura” en latín. La pieza forma parte del repertorio de la música cusqueña y acompañará uno de los momentos centrales de la jornada: la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de Belén, patrona de la ciudad del Cusco.

La orquesta interpretará esta obra cuyo título significa “Toda pura” en latín. La pieza forma parte del repertorio de la música cusqueña y acompañará uno de los momentos centrales de la jornada: la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de Belén, patrona de la ciudad del Cusco. Mamacha de Belén: Como cierre de la participación artística, la orquesta y el coro unirán sus talentos para interpretar este canto dedicado también a la patrona cusqueña.

Foto: Mincul

Desde la dirección de la agrupación destacaron la relevancia de formar parte de la agenda oficial del santo padre en la ciudad imperial y el impacto que tiene para los músicos locales.

Domingo 15: una jornada entre Cusco y la Amazonía

La agenda del domingo contempla dos destinos antes del retorno a Lima. El papa partirá de Chiclayo a las 7:50 a. m. y aterrizará en Cusco a las 10:00 a. m.

A las 10:30 a. m. se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán. Posteriormente, a las 11:45 a. m., rezará el Ángelus en la plaza de la Catedral cusqueña.

A la 1:05 p. m. saldrá hacia Pucallpa, donde su llegada está prevista para las 2:30 p. m.

Media hora después se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

La misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali comenzará a las 4:45 p. m.; el vuelo de regreso a Lima despegará a las 7:05 p. m. y aterrizará a las 8:20 p. m.

VIDEO RECOMENDADO