Foto: Mincul
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Por Redacción EC

La Orquesta Sinfónica del Cusco, formará parte del encuentro que presidirá el papa León XIV con los fieles en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman, este domingo 15 de noviembre y contará además con la intervención del Coro de Parroquias del Cusco.

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