Desde el pasado 27 de abril, alrededor de 35 pobladores del Bajo Urubamba han bloqueado el paso del transporte fluvial hacia las comunidades nativas de Megantoni como medida de protección ante una posible llegada del COVID-19.

Varias comunidades nativas a nivel nacional han cerrado sus fronteras y accesos como medida de protección. En Megantoni solo se permitía el ingreso de embarcaciones con productos de primera necesidad o que trasladaran enfermos. Sin embargo, hace dos semanas, las medidas se radicalizaron por decisión de los jefes de las comunidades nativas y asentamientos rurales de la zona sur: Kitaparay, Saringabeni, Sababantiari, Timpia, Kuway y Chocoriari. Los dirigentes tendieron una cuerda en el río para proteger los accesos a sus comunidades por temor a que la pandemia los alcanzara.

“La población del Bajo Urubamba se ha organizado. Se han acordonado en la salida del Pongo de Mainique, sector de Saringabeni, y no dejan pasar a ninguna persona a sus comunidades que no tenga un certificado que garantice que no tiene coronavirus”, dice el subprefecto provincial de La Convención, Hubert Cárdenas.

El alcalde de Megantoni, Daniel Ríos, denuncia que el último viernes tampoco se le dejó ingresar a las comunidades cuando realizaban el traslado de artículos de limpieza y salud aun cuando presentó los resultados negativos de las pruebas rápidas a las que se sometió previamente.

“Se está prohibiendo el ingreso de alimentos, medicinas y pacientes lo que perjudicaría gravemente a la población. La otra vez surgió una emergencia médica de un paciente por UTA, quien necesitaba ser trasladado a Quillabamba y tampoco se permitió su salida”, cuenta el burgomaestre.

Añade que los pobladores, en su afán por cuidar los accesos, acampan alrededor del Santuario Nacional de Megantoni, área protegida por el Ministerio de Cultura.

La educación de los escolares del Bajo Urubamba también se ha visto perjudicada. Allí más de 2.600 alumnos no han retomado sus clases.

Debido al bloqueo, el director de la Ugel La Convención, Miguel Ángel García Caviedes, no ha podido ingresar a Megantoni para coordinar el reinicio de los cursos. “La idea era conversar con los jefes de comunidades y asentamientos rurales y plantear las alternativas para que los niños y jóvenes del Bajo Urubamba no sigan perdiendo sus clases. Los medios de comunicación en Megantoni son limitados y el ‘Aprendo en casa’ no funciona en Megantoni”, refirió García Caviedes.

Los jefes de las comunidades nativas y las autoridades municipales se reunirán hoy en Timpia para llegar a una conciliación.