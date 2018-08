La ruta del accidente: la colisión de dos trenes en Cusco

Los dos maquinistas de los trenes de Inca Rail y Perú Rail, que el martes último chocaron en la vía férrea que une los distritos de Ollantaytambo y Machu Picchu (Cusco), fueron detenidos ayer como parte de la investigación que realiza el Ministerio Público sobre el accidente.

La Fiscalía Provincial Penal Mixta de Machu Picchu dispuso el arresto preliminar de los operarios ferroviarios identificados como Teodoro Magno Azpur Mejía, de 66 años, de la empresa Inca Rail, y Paul Olivera Vera, de 32, de Perú Rail. Ambos permanecerán por un plazo de 48 horas en la comisaría de Machu Picchu por el presunto delito de lesiones culposas.

Como parte de las diligencias a cargo de las fiscales María Huaco Cateriano y Laura Gonzales Jaén, se tomarán las declaraciones de los intervenidos, así como de los testigos del accidente (pasajeros de los autovagones que colisionaron y moradores locales). Asimismo, se informó que en las próximas horas se conocerán los resultados de la prueba de dosaje etílico a la que fueron sometidos los operarios.

- Indagaciones previas -

En tanto, la policía continúa investigando las causas de la colisión. El comandante PNP Eulogio Farfán, jefe de la División Policial de Urubamba, informó que se ha recogido la versión de Azpur Mejía, operario de Inca Rail. Según dijo el detenido, cuando llegó a la altura del kilómetro 89 de la ruta, tuvo que parar bruscamente debido a que una persona (aún no identificada) se cruzó en la vía de forma intempestiva. Luego de ello, fue impactado por detrás por el autovagón de Perú Rail.

También se conoció la versión del maquinista de Perú Rail. De acuerdo con el testimonio de Olivera Vera, mientras recorría la ruta y doblaba una curva a una velocidad de 30 kilómetros por hora, se topó con el autovagón de Inca Rail detenido en la vía férrea. Aunque –precisó– logró frenar de manera abrupta, no pudo evitar la colisión con la otra máquina.

La PNP investiga preliminarmente dos hechos que tendrían relación con el accidente: el primero es que el servicio de Inca Rail partió a las 6:40 a.m. de Ollantaytambo, mientras que el de Perú Rail lo hizo a las 7:50 a.m.; es decir, tenían más de una hora de diferencia en el mismo trayecto, por lo que no deberían haber estado tan cerca uno del otro.

El segundo es que en el kilómetro 82 de la vía, en la zona conocida como Piscacucho, un grupo de al menos 80 turistas se había apostado en los rieles, lo que generó demoras en la circulación de los trenes. Esto ocurrió siete kilómetros antes del lugar de la colisión. Según la versión brindada a la policía por el operario de Perú Rail, él no fue alertado sobre la paralización del otro autovagón.

Este Diario intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con la empresa Inca Rail y con la firma Ferrocarril Transandino S.A., concesionaria de la vía Cusco-Machu Picchu desde 1999, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

- Estado de los heridos -

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó que hasta ayer la cifra de heridos por el accidente se mantuvo en 35. Varios de ellos ya fueron dados de alta y otros –cuyo número no se precisó– aún son atendidos en clínicas particulares y establecimientos de salud públicos.

Una de las víctimas que sufrieron heridas de consideración es la ciudadana brasileña Elguita Aparecida Din, de 35 años. Los doctores tuvieron que extirparle el riñón derecho. Ella se encuentra estable, pero su pronóstico aún es reservado.

