Los hechos se desarrollan luego de que se incorporara a Machu Picchu a la página tuboleto.cultura.pe, un portal que permite unificar la venta de boletos de diversos sitios arqueológicos y museos administrados por el Ministerio de Cultura (Mincul). Para esto, la entidad optó por alquilar el espacio web a la empresa peruana Joinnus, mientras se continúa con el proyecto de crear una plataforma propia de dicha cartera.

¡Atención! 📢 El ingreso de visitantes nacionales y extranjeros a la Llaqta de Machupicchu se desarrolla hoy con total normalidad y se está dando facilidades en los horarios de ingreso. Para mayor seguridad, personal de la @PoliciaPeru se encuentra permanentemente en el lugar. pic.twitter.com/ZFAYt9F5We — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) January 25, 2024

Cabe señalar que la venta de entradas a la Llaqta ya se realizaba de manera virtual por medio de la página de la Dirección Desconcertada de Cultura (DDC) de Cusco. En una entrevista exclusiva para El Comercio, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, señaló que dicha plataforma “no funcionaba bien” y la información sobre el número de visitantes no era confiable. Ana Peña, jefa del Gabinete de Asesores del Mincul, advirtió a El Comercio que “con la unidad de estudios económicos estamos encontrando evidencia de un desbalance de ocho millones de soles en el 2022 [en la recaudación por venta de boletos en la DDC Cusco]”.

La vocera detalló que los actores detrás de la huelga acatada “son pocos” y que esta “se ha desarrollado de forma tranquila”. Explicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) no permitió que se afecten los servicios de transporte ni el acceso a los sitios arqueológicos. De hecho, Peña confirmó que todos los turistas que tenían boletos adquiridos para ingresar a la Llaqta lo hicieron sin mayores problemas.

Como se recuerda, el aforo diario para el 2024 es de 4.500 visitantes por día, aunque podrá aumentar en fechas determinadas por la mayor afluencia. Son 3.500 los boletos que se venden de manera virtual y los otros 1.000 boletos, se seguirán vendiendo, diariamente, de manera presencial en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo.

Además... Congreso busca interpelación El congresista de Acción Popular, Luis Aragón, presentó una moción de interpelación contra Leslie Urteaga, ministra de Cultura, por el caso de la venta virtual de boletos a Machu Picchu por medio de la nueva plataforma. Dicha moción contempla un pliego de 30 preguntas. Luego, el legislador Guido Bellido, de Perú Bicentenario, presentó una segunda moción, considerando catorce preguntas.

Irregularidades y mafias

La vocera del Mincul señaló que el desbalance de 8 millones es un monto resultado de un primer reporte realizado con la unidad de estudios económicos. Según pudo conocer El Comercio, existe una diferencia entre la gente que entraba a Machu Picchu y las entradas que se vendieron a través de ambas modalidades. Este hallazgo se encuentra en investigación para determinar si es que se vendieron tickets de más, tanto de manera virtual como presencial o si existía algún tipo de irregularidad que permitió un doble boletaje.

Respecto a las mafias en torno a la especulación de boletos presenciales, fuentes de El Comercio confirmaron que malos operadores turísticos en complicidad con personal vendía los boletos señalaban a los turistas que las entradas estaban agotadas, generando que los visitantes se queden más días en la zona de Machu Picchu pueblo. Del mismo modo, aprovechaban esta situación para ofrecerle otros paquetes turísticos, hospedajes y almuerzos durante su estadía.

Además, según denunciaron turistas extranjeros había toda una estructura de boletos de reventa a un precio mayor, que los visitantes terminaban comprando ante la necesidad de ingresar al complejo turístico.

La propia ministra Leslie Urteaga había adelantado que existían una serie irregularidades respecto a la cantidad de boletos que se vendían de manera presencial los cuales muchas veces -en temporada alta-oscilaban entre 500 y 600 boletos, es decir no se completaba el total de 1.000 boletos disponibles, pero se informaba a los turistas que “Machu Picchu pues está abarrotada, que no hay tickets”

“Cuando vemos el cotejo del sistema que maneja la Dirección de Cultura [de Cusco], no llegamos ni a 3.700 [visitantes al día en Machu Picchu]. Estamos hablando de información que por muchos años no ha sido real”., dijo en una entrevista previa a El Comercio. “No necesariamente la información [de número de visitantes] que entraba a la página web se cotejaba con la que [realmente había]”, agregó aquella oportunidad.

La importancia del cambio

El Comercio conversó con el doctor en Ciencias de la gestión y docente de la Maestría en Dirección de Empresas de ESAN, Otto Regalado, quien estableció que el Perú “debe apostar hacia un turismo inteligente”. “Estamos en una época en que la tecnología nos permite ser más productivos, mejorar la gestión, el orden, la planificación y la toma de decisiones”, explicó.

Asimismo, resaltó que las generaciones actuales ya se han acostumbrado al mundo virtual, además que las futuras generaciones son consideradas como nativos digitales. “Las personas están acostumbradas a hacer transacciones por la web. Ahora [gracias al portal tuboleto] el turista que organice su viaje podrá comprar las entradas con anticipación”.

Ventajas de tuboleto.cultura.pe Fomentar un turismo ordenado, responsable y respetuoso del patrimonio cultural de Perú. El objetivo principal de esta nueva plataforma virtual es permitir, a los visitantes nacionales y extranjeros, la adquisición de boletos de ingreso a diversos sitios arqueológicos y museos del país, que administra el Ministerio de Cultura, de manera virtual y desde cualquier lugar del mundo. De esta manera, podrán programar sus viajes con anticipación.

“Es una cuestión de cultura digital, la cual en algunos sectores está demorada. [Adquirir boletos virtuales] debería verse como algo natural”, sostuvo el especialista. Sin embargo, el experto también consideró que “la oposición [viene por parte] de los intermediarios, principalmente por la comisión que dejan de concebir”. Por su parte, Peña indicó que era conocido el acaparamiento de entradas y otros métodos que permitían la venta irregular de entradas .

El uso de la nueva plataforma -agregó la vocera del Ministerio de Cultura- permitirá al Mincul “tener control absoluto de las personas que están entrando a la Llaqta”, además de poder contar con información transparente y precisa sobre la carga que recibe el sitio arqueológico. “Está en riesgo de que Machu Picchu salga de la lista de Patrimonio de la Humanidad [debido a la mala administración]”, mantuvo.

Desinformación y manipulación

Entre las menciones de los manifestantes se repite el mensaje de la “privatización de Machu Picchu”. Para Juan Stoessel, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco (Cartuc) y director de ComexPerú, “esta idea es inverosímil, no se está privatizando nada. Hay mucha gente engañada. Otra, malintencionada”. “Es [la situación] difícil de entender. La gente debería marchar por modernidad, transparencia, mejores servicios. Pero esto [el paro] viene del falso tema de que los extranjeros o Lima se quieren llevar la plata. Da pena ver gente marchando por la ‘privatización’. Otra vez Machu Picchu es la piñata”, sostuvo el especialista a El Comercio.

Stoessel también destacó que se trata de “una reacción [de los manifestantes] a la formalización”. El entrevistado estableció que también existen mafias que se aprovechaban de la poca transparencia que existía en el proceso de venta de boletos anteriormente. Al respecto, Regalado comentó que la nueva plataforma mejorará| la transparencia, conociendo a detalle la cantidad de personas que ingresan a la Llaqta, según cada circuito.

Pobladores de Machu Picchu acataron un paro en rechazo a la nueva plataforma de venta de boletos. Consideran que existe una 'privatización' de la Llaqta, algo que ha sido desmentido por expertos y el propio Ministerio de Cultura. Foto: Juan Sequeiros.

Cabe destacar que la propia ministra Urteaga confesó a El Comercio que existía una gran diferencia entre la cantidad de personas que llegaban a la Llaqta y el total de entradas vendidas. “Hay denuncias desde hace mucho tiempo [de] mafias entre algunas personas del Ministerio, desde la Dirección de Cultura de Cusco, con algunas agencias [de turismo] que no son formales. Se habrían estado vendiendo boletos fuera del sistema”, arguyó entonces la ministra.

Las nuevas revelaciones respecto al desbalance de ocho millones de soles confirman esta mención. Peña enfatizó que la incorporación de la nueva plataforma no significa la privatización del sistema. “No nos distraigamos con temas que no son. Ni centralismo ni privatización”, dijo. “La preocupación que tenemos es la desinformación y que se está llevando la discusión a lo político e ideológico”, adicionó.

Primeros días

La tarde del 20 de enero se dio inicio a la venta de entradas virtuales a Machu Picchu, a través de la plataforma tuboleto.cultura.pe, administrado por la empresa Joinnus, medida que busca darle mayor transparencia y modernidad a la venta de boletos, según ha dicho el Ministerio de Cultura.

El Comercio comprobó que durante las primeras 24 horas se registraron algunas fallas en la plataforma y ello evitó que los usuarios puedan realizar reservas. El portal no arrojaba horarios disponibles. No obstante, ello se fue solucionando ese mismo día y al día de hoy (viernes) el portal funciona de manera correcta y se pueden hacer las compras de manera normal y sin impedimentos.

El Ministerio de Cultura señaló que los usuarios podrán adquirir las entradas para Machu Picchu y la Red de Caminos Inka en la plataforma virtual tuboleto.cultura.pe, hasta el 31 de diciembre de 2024, con lo que los ciudadanos nacionales y extranjeros, podrán programar sus visitas con anticipación al Patrimonio Mundial. De momento no se podrá comprar boletos para el 2025.

Algunos usuarios indicaron que la plataforma no tiene un diseño amigable para los turistas extranjeros, debido al idioma. No obstante, según se conoció este detalle será perfeccionado.

El Ministerio de Cultura informa que los días 20 y 21 de enero se adquirieron un total de 4.264 boletos, siendo 3.127 boletos vendidos a través del módulo online, y 1.137 a través del módulo de ventanillas.

Reporte detallado de ventas de entradas del 20 y 21 de enero.





Sin comisión

Peña aclaró que el 19 de enero de este año se firmó una segunda adenda al contrato con Joinnus, en el cual se establece que la empresa no cobrará el monto de comisión que inicialmente se concedió a cada boleto vendido. Esta decisión regirá solo para el caso de Cusco y fue presentado por la propia compañía. Cabe detallar que el 10% de lo recaudado en este concepto seguirá siendo entregado al pueblo de Municipalidad de Machu Picchu.

La vocera alertó que al realizar la compra de los boletos por medio de la web, los bancos pueden cobrar comisiones al utilizar tarjetas de débito o crédito. Estos montos son notificados al usuario, lo cual ha generado confusión en algunas personas que creían se trataba de la comisión a Joinnus. “Esta adición también ocurría con el anterior sistema [de la DDC Cusco]”, detalló Peña.

Experiencia extranjera

Tanto Stoessel como Regalado comentaron que esta modalidad de venta de entradas por medios virtuales es empleada en casi todo el mundo, principalmente en los grandes museos y sitios turísticos. “Si vas al museo de Louvre y no tienes una entrada [comprada previamente], mejor ni vayas”, sostuvo el director de ComexPerú.

Página web oficial de venta de boletos para el Museo de Louvre, en Francia.

En dicho caso, por ejemplo, uno puede acceder a louvre.fr para conseguir un boleto virtual, escogiendo el tipo de tour que se vaya a seguir. Si bien es posible conseguir entradas físicas, estas son escazas, según anuncia la propia plataforma oficial.

En el caso de la India, donde se encuentra el Taj Mahal -otra Maravilla del Mundo- la adquisición de boletos también se hace a través de la web del Ministerio de Cultura de dicho país, pero potenciada por PayU, un proveedor de servicios de pago con sede en los Países Bajos. En Italia, el Coliseo Romano -también una Maravilla-, ofrece sus entradas por medio de la web de la empresa italiana Co-op Culture.

Así se ve la página web de venta de tickets oficial para el Coliseo Romano, otra Maravilla del Mundo. Está página es operada por una empresa italiana.

Cabe resaltar que para visitar estos lugares y muchos otros a nivel internacional, existe una gran oferta de agencias de turismo que ofrecen paquetes que incluyen los boletos oficiales a los sitios turísticos. Por ejemplo, si bien uno puede adquirir entradas físicamente en el Chichen Itzá (México), existen webs -con una arquitectura similar a la de Joinnus- que cobran una comisión por agilizar el proceso de venta online.