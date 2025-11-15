El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) denominada “Paqari” afectará a la sierra centro y sur del país entre el 17 y 19 de noviembre, ocasionando episodios de nieve, aguanieve, granizo y lluvias, además de un incremento en la velocidad del viento y un marcado descenso de la temperatura nocturna.

Una DANA es una masa de aire frío que se separa de la circulación general de la atmósfera y gira de manera horaria en niveles altos, generando condiciones inestables. En este caso, los especialistas del Senamhi detallaron que Paqari se formará sobre el océano Pacífico, al norte de Chile.

Durante la presencia del fenómeno, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Asimismo, se registrarán lluvias, granizo y aguanieve en zonas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar, mientras que las nevadas se concentrarán en áreas superiores a los 3,900 metros. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, principalmente durante la tarde y noche del 17 y 18 de noviembre.

Senamhi alerta por DANA “Paqari”: ráfagas de 50 km/h y tormentas en zonas altoandinas. (Foto: Andina)

Para el 19 de noviembre, el Senamhi anticipa un descenso notable de la temperatura nocturna, lo que incrementará la sensación de frío en las localidades altoandinas durante la madrugada y primeras horas del día.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades regionales y locales realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones para garantizar la resistencia de las infraestructuras y salvaguardar a la población.

Asimismo, se exhorta a los ciudadanos a reforzar techos, fijar largueros a las paredes, proteger los vidrios de las ventanas, y evitar la cercanía a equipos eléctricos, objetos punzocortantes o estructuras que puedan colapsar. También se aconseja asegurar embarcaciones, usar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar afecciones respiratorias o alérgicas.

Condiciones en la costa

En la costa centro y sur, la presencia de la DANA favorecerá un incremento del brillo solar y temperaturas diurnas más cálidas, además de ráfagas de viento. No obstante, no se descartan momentos de nubosidad en la madrugada y primeras horas de la mañana.

El Senamhi informó que continuará realizando el monitoreo en tiempo real del comportamiento atmosférico e instó a la población a mantenerse atenta a sus canales oficiales y redes sociales para recibir información actualizada.

