Daniel Alfaro: "No hay una 'ideología de género' que busquemos implementar"

El destino del Currículo Nacional de Educación Básica está en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir sobre las apelaciones interpuestas por el colectivo Padres En Acción (PEA) y el Ministerio de Educación (Minedu). El grupo de padres de familia busca la eliminación total de la guía pedagógica al considerar que no fue consensuada con ellos y que incluye nociones de la llamada 'ideología de género; el sector sostiene que el currículo no debe ser cambiado.



La decisión de la máxima instancia judicial podría conocerse en los próximos días, ya que venció el plazo máximo para su publicación. Al respecto y sobre el enfoque de igualdad de género (que actualmente está suspendido de forma parcial a través de una medida cautelar), dialogamos con el titular del Minedu, Daniel Alfaro.





— El jueves último, a través de Twitter, dijo que impulsará una “educación con igualdad de género”. ¿No cree que hubo una demora de su parte en pronunciarse sobre este tema ?

En realidad, nunca hemos tenido un espacio para profundizar esta preocupación, pero la posición institucional siempre fue la que hoy se mantiene en el Poder Judicial: ante la demanda presentada por el colectivo Padres en Acción (PEA), defendemos el currículo escolar. Hoy esperamos la resolución del caso en la Corte Suprema.



— ¿Tenía alguna dificultad con el término ‘género’?

Reconozco que durante la entrevista que concedí [hace unos días] al programa ‘Cuarto Poder’ pude haberlo dicho con más énfasis. De hecho, cuando [el periodista] me preguntó si me habían prohibido decir la palabra 'género', la dije sin problemas... pero sí, pude haber sido más contundente en las respuestas. Creo que por ahí hay una oportunidad de mejora nuestra.



— ¿Cómo definiría usted la igualdad de género?

Desde un punto de vista pedagógico, queda claro que para poder erradicar la violencia contra la mujer hay que cambiar los roles sociales que le damos a los términos ‘masculino' y 'femenino’.



— ¿En qué sentido?

Lo puedo ejemplificar: el hombre no necesariamente tiene que ir a trabajar, y la mujer no necesariamente tiene que quedarse en casa. Pueden optar por ello, pero también por lo opuesto. A partir de los cambios de estos roles, se genera la igualdad. Entonces, cuando solo decimos ‘igualdad entre hombres y mujeres’ podríamos referirnos únicamente a la condición sexual biológica, pero al usar el término ‘igualdad de género’ evidenciamos esta desigualdad que la sociedad designa al sexo.



— El Minedu y el colectivo PEA han apelado la sentencia que, en primera instancia y hoy con medida cautelar, suspendió un texto referido al enfoque de igualdad de género en el currículo escolar. PEA busca que se elimine toda la guía pedagógica; el Minedu que se mantenga igual. El caso, como usted bien dijo, está en la Corte Suprema. ¿Qué espera el Minedu de la decisión judicial?

Que se defienda la rectoría del Minedu. La rectoría pedagógica se debe respetar, sin injerencia política ni ideológica, ya que con esta se trata de formar personas que puedan tener acceso a una diversidad de opciones y luego tomen libremente la opción que crean conveniente. Pero sobre todo que cuando entren en contacto con la posición opuesta, puedan hacerlo en cultura de paz y no en violencia. Ese es el reto de la educación.



— La votación de la Corte Suprema debió darse en un plazo máximo de 30 días. Han pasado casi cuatro meses y no se ha emitido la resolución del caso. ¿Pide usted una mayor celeridad?

Por supuesto. Lo hice personalmente con el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Me reuní con él el día 21 de mayo, donde hablamos de eso. Ojo: no le pedí que abogue, sino mayor celeridad en este caso.



— Si la Corte Suprema decide eliminar el currículo, ¿qué acción tomará el Minedu?

Tendríamos que ver la sentencia para saber qué cambios plantea en el currículo. Sin embargo, creo improbable que se elimine.



— ¿Considera usted que existe la llamada 'ideología de género'?

No creo que exista la 'ideología de género' tal cual la plantean.



— ¿En qué nivel sí existe, entonces?

A ver: no existe la 'ideología de género' en el sentido de que nosotros tengamos un poder para implementar ideológicamente el término. Lo que queremos más bien es usar el término 'género' en su manera técnica, que se refiere a lo que acabamos de discutir: eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres. Y sobre todo erradicar la violencia contra la mujer. En el ministerio no hay una 'ideología de género' que busquemos implementar, que es lo que se esgrime desde el otro lado. No existe una ideología de cómo debemos concebir el género en todo el país.



— Entonces, para que quede más claro, ¿la 'ideología de género' no existe?

No existe. Puede que otros lo tengan; pero el ministerio, no. Bajo el punto de vista de los conservadores, ellos pueden pensar que en otros grupos habría una ideologización de este tema, llevado a otras esferas. No sabría decirte cuáles son esas esferas, tendrías que preguntarle a los conservadores.



— ¿Son conservadores quienes están detrás de estas demandas por el término 'género'?

Bueno, son quienes han promovido esa idea y han entablado la demanda. [Los de] Padres En Acción.



— ¿Pero quién está detrás de estos conservadores, como usted los llama?

​Lo que pasa es que desde el 2017 existe esta discusión entre conservadores y liberales por el tema 'género', y eligieron al currículo escolar como su nuevo campo de batalla. Al final, la opinión pública se ha quedado con la idea de que el currículo es solo género.



— Porque ese es el enfoque que se ha judicializado.

Claro, pero desde el punto de vista comunicacional han quedado rezagados todos los grandes objetivos que tiene el currículo por la discusión de género.



— Esta semana, El Comercio reveló que PEA fue invitado a una mesa de consulta sobre el "tema Género" en los textos escolares; invitación que el colectivo rechazó. ¿Era necesario convocarlos cuando tienen un juicio pendiente con ellos?

Hay dos cosas allí: cuando nos dimos cuenta de que podían mejorarse los textos que habíamos heredado de gestiones anteriores, [generamos] un espacio de diálogo para recoger percepciones. No era un espacio de consulta sobre los textos. Queríamos recoger posiciones de lo que estaba escrito.