En estas elecciones generales 2021 varios profesionales de la salud, tales como médicos cirujanos, epidemiólogos, científicos y biólogos, se sumaron a las filas de los distintos partidos políticos para tratar de conseguir una curul en el próximo Congreso de la República que funcionará durante el periodo 2021 – 2026. Intentaron pasar de los consultorios al Parlamento. Sin embargo, no todos lograron su objetivo de obtener un escaño en el hemiciclo.

En medio de una pandemia y de la crisis sanitaria en que se encuentra el Perú, los aspirantes al Poder Legislativo lanzaron sus propuestas para, desde el Congreso, presentar leyes que favorezcan especialmente el sector salud en beneficio de los peruanos.

De la lista de candidatos que se presentaron el 11 de abril, tres de ellos son actualmente congresistas electos de acuerdo con el conteo al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Uno de ellos, es el científico Edward Málaga quien en los últimos días ha hecho noticia luego de plantearles a los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) una estrategia única para enfrentar la pandemia. Pero, ¿cuáles serán las primeras medidas y planes de los médicos electos apenas asuman su cargo en el Congreso?

Edward Málaga – Partido Morado

El biólogo Edward Málaga Trillo postuló al Congreso por el Partido Morado en representación de Lima y consiguió un escaño luego de obtener 63.221 votos.

Ahora el científico buscará aportar, desde la Plaza Bolívar, al desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Para Málaga, es necesario un Perú donde la Innovación sea motor de emprendimiento tecnológico y generadora de riqueza, y donde la Ciencia sea parte integral de la educación de los niños, niñas y jóvenes. Por ello, propuso aumentar la inversión estatal en CTI e incentivando la participación privada.

Entre sus medidas inmediatas Málaga señala que buscará que se intensifique una estrategia de testeo, rastreo y aislamiento, ya que no se debe bajar la guardia luego de terminarse la segunda ola porque —recuerda— hay tercera y cuarta ola, así como nuevas variantes del virus.

“No le estamos haciendo caso a la ciencia, no tenemos una estrategia inteligente basada en evidencia científica. Lo que venimos viendo a nivel político, los ofrecimientos se basan siempre en los mismos elementos básicos: oxígeno, atención primaria y la compra de vacunas. Toda nuestra estrategia de prevención ha sido ponerse la mascarilla, lavarse las manos y distancia; eso no es ciencia”, dijo Málaga esta mañana en una entrevista con Radio Santa Rosa.

Asimismo, el biólogo y congresista electo propondrá que se realice una vigilancia genómica para indicar cuánto porcentaje de los infectados contienen una u otra variante que puede ser más peligrosa ya que ahora se sabe que el virus muta.

Para la reactivación económica, Málaga refiere que se necesita de los comercios, gastronomía, espectáculos, entre otros, que se debe impulsar a realizarse en espacios abiertos. Sin embargo, algunos se ven forzados a llevarse a cabo en el interior. Para estos últimos, el científico señala que se puede mejorar con ventilación asistida, con filtros sepas y con medidores de calidad de aire.

“Estas implementaciones se pueden incentivar entre los comercios y también en las escuelas y universidades. Entonces, podemos asegurar un retorno más fluido y efectivo, tanto en la economía como en la educación, a través del control de calidad de aire y tomando en cuenta que los aerosoles son una fuente importante de contagio”, manifestó.

Edward Málaga también asegura que buscará impulsar una ley de teletrabajo porque no está siendo regulado de la manera correcta. “Se está forzando a muchas personas en las entidades del Estado a trabajar en lugares poco ventilados que realmente están gestionando una contaminación brutal”, apunta.

En los últimos días Edward Málaga criticó, a través de su cuenta de Twitter, que Keiko Fujimori y Pedro Castillo hayan presentado propuestas “pobres y sesgadas” durante el debate que se realizó en Chota, Cajamarca.

En dicho tuit, el científico citó un documento que había publicado hace unas semanas, en donde resume una serie de propuestas para enfrentar la pandemia que elaboró con otros especialistas a fin de proponérselo a los candidatos presidenciales.

Aquello dio lugar a que el candidato de Perú Libre respondiera el mensaje agradeciéndole el aporte y lo invitó a sumarse a su equipo de trabajo. También convocó a la comunidad científica para trabajar por el Perú. No obstante, horas más tarde el tuit de Pedro Castillo fue eliminado.

Sobre ello, Málaga aclaró que su tuit no significa que vaya a apoyar a uno u otro candidato. “Los apoyos como el voto no se regalan. Todo tiene que enmarcarse en una conversación, negociación sobre aquellas garantías que necesitamos todos los peruanos de que un nuevo gobierno de cualquier lado va a ser los respectivos deslindes y dar las seguridades sobre lo que necesitamos para no sumirnos en un caos de un paraíso comunista o un paraíso mafioso corrupto”, sentenció.

Agregó: “Yo he analizado la situación y tengo tres niveles de decisión: Uno es como ciudadano votante que en estos momentos no le dará mi voto a ninguno [Castillo y Keiko] y se lo van a ganar en la medida que demuestren que hay algo que vale la pena. En segundo nivel está el congresista y no puedo hacerle ascos a nadie. En tercer lugar, está el peruano científico que va a ayudar a quien tenga que ayudar, con Dios o con el diablo”.

Dentro de las propuestas que Málaga también busca sacar adelante es la creación de la Comisión de la Verdad sobre la Pandemia COVID-19, que estaría conformada por personalidades probas nacionales y extranjeras, que extraiga y analice aciertos y yerros, lo que permitirá investigar las razones que impidieron tener un mejor desempeño como nación.

“Lo que me interesa a mí es que, en las próximas generaciones los niños de aquí a 20 años puedan ir a un museo y digan: esto fue lo que ocurrió en el Perú en ese entonces y aprendimos a ser más solidarios, a no huir del barco y a escuchar”, expresó.

Edward Málaga criticó, a través de su cuenta de Twitter, que Keiko Fujimori y Pedro Castillo hayan presentado propuestas “pobres y sesgadas” durante el debate que se realizó en Chota, Cajamarca. (Foto: Juan Ponce / El Comercio)

Alejandro Aguinaga – Fuerza Popular

Alejandro Aguinaga Recuenco es médico cirujano de profesión y ha sido ministro de Salud en el gobierno de Alberto Fujimori (1999-2000), así como congresista en el 2006. Hoy vuelve al Congreso de la República con el partido político Fuerza Popular en representación de la Región Lambayeque. Según el conteo de la ONPE, él es actualmente un congresista electo con 10.715 votos.

Entra las primeras medidas que tomará el doctor Aguinaga al asumir su cargo en julio es cumplir con el compromiso de apoyar al Gobierno Regional de Lambayeque en el fortalecimiento del sector salud, donde hay carencia de oxígeno y camas hospitalarias en medio de esta pandemia.

“Acá [Lambayeque] la pandemia está siendo bastante severa y requiere que apoyemos intensamente al sector salud. Hay planteamientos generales en nuestro plan de gobierno en la lucha contra la pandemia, yo creo que acá necesitan bastante apoyo en el ordenamiento sectorial”, dijo Aguinaga a El Comercio.

Según la Sala Situacional del Ministerio de Salud, en Lambayeque han fallecido 2.572 personas por COVID-19 y registra cerca de 51 mil casos confirmados de la enfermedad.

El parlamentario electo de Fuerza Popular señala que es importante el fortalecimiento del primer nivel de atención y que no debe quedar simplemente en palabras. Por ello, desde su función de representación asegura que brindara “todo el apoyo” a la región que representa.

“En Lambayeque se debe fortalecer el primer nivel de atención y hacer las redes integradas, que las redes sean por acceso a la salud y no por territorialidad, porque hay zonas de Cajamarca que son muy colindantes con Lambayeque que necesariamente tienen que, por acceso a la salud, desembocar en redes lambayecanas”, asegura el médico de cabecera del expresidente Alberto Fujimori.

Cabe recordar que el hoy congresista electo estuvo involucrado en el escándalo del caso ‘Vacunagate’. Tras hacerse pública la lista de las personas que se vacunaron de manera irregular, él admitió haber recibido, junto a su esposa, la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm. Según el galeno, fue inoculado en calidad de “consultor del equipo de investigación”.

Aguinaga ha manifestado en una reciente entrevista con Canal N que al participar como consultor en el ensayo clínico “ponía en riesgo” a su entorno, por ello —dijo— “ameritaba tomar la previsión”.

“La universidad [UPCH] con la autorización del Instituto Nacional de Salud decide poner las dosis experimentales a los que habíamos participado en diferentes funciones dentro del equipo de investigación. Eso fue lo que aconteció”, explicó.

Al consultarle por la inmunización de su esposa, Aguinaga añadió: “Se pidió autorización justamente para los próximos y allí habían 8 o 9 próximos como consecuencia de que veníamos los días que asistíamos a tener que despojarnos de la ropa en la entrada de la casa, y poníamos en riesgo a las personas próximas, pero estando en contacto con las zonas de vacunación que podían ser calientes, sí ameritaba que se tome la previsión con dosis experimentales que no son las vacunas que compró Perú”.

Alejandro Aguinaga obtuvo 10.715 votos durante las elecciones generales 2021. Ello lo convierte en uno de los próximos congresistas del Perú. (Foto: Archivo El Comercio)

Ernesto Bustamante – Fuerza Popular

Otro médico que logró obtener una curul es el biólogo y exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Ernesto Bustamante Donayre. Él postuló al Parlamento con el número 3 por Lima en las filas del partido político Fuerza Popular y obtuvo 21.544 votos, según la ONPE.

Bustamante —quien también dirige el programa de Salud en el plan de gobierno de la candidata a la presidencia Keiko Fujimori— ha sido crítico con el actual gobierno de Francisco Sagasti por la cantidad de vacunas que han llegado, hasta la fecha, al Perú.

“El gobierno dice muchas cosas, pero sencillamente no hay credibilidad. El hecho es que no hay vacunas, esa es la razón por la que el ritmo de vacunación es tan lento y eso impacta sobre la cantidad de gente que muere. Esa es la verdad de hoy. Lo que hay es promesas de vacunas o declaraciones de las autoridades que dicen ‘ya están llegando’, pero no hay vacunas”, dijo en una entrevista con El Comercio realizada hace unos días.

Al consultarle sobre cuáles son sus planes inmediatos apenas asuma su cargo de parlamentario, el virtual congresista indicó a este Diario, en una conversación reciente, que por ahora su atención está enfocada en el plan de Gobierno de Fuerza Popular.

“Nosotros nos estamos preparando en estos momentos para entrar al Ejecutivo, yo estoy en campaña política apoyando a Keiko, cuando las cosas se hayan definido yo conversaré en extenso sobre propuestas legislativas”, dijo.

No obstante, Bustamante sostuvo que para la lucha contra la pandemia “no se requiere ninguna ley”. Lo que hay que hacer —dice— es gestión, la cual le corresponde al Ejecutivo y no al Legislativo. “Mi prioridad es que se cumpla el plan de Keiko”, aseguró.

En cuanto a la propuesta de aplicar una cuarentena para evitar la propagación del virus, el exjefe del INS señaló que en estos momentos no es partidario de ninguna cuarentena. “Podría ocurrir que más adelante haya circunstancias en la que sea indispensable hacer cuarentenas focalizadas en el tiempo y en el espacio, pero hoy en estos momentos no”.

Precisamente sobre ello, la candidata a Palacio de Gobierno ha insistido en eliminar la cuarentena y permitir que las empresas puedan operar para promover la recuperación de la economía.

Para Ernesto Bustamante, aquello que se puede hacer desde el Congreso es “secundario” de lo que se puede hacer desde el Ejecutivo. “Probablemente los proyectos de ley se presenten como paquete de decretos de urgencia o decretos legislativos por la premura del tiempo. Si esperamos a que lo vea el Congreso se aprobará en noviembre y para esa fecha nos comió el león. Lo que aquí importa es celeridad”, afirmó.

Ernesto Bustamante fue jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) y hoy forma parte del equipo de plan de gobierno de Keiko Fujimori. También fue elegido congresista durante el periodo 2021 - 2026. (FOTOS, ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO)

Entre los candidatos que no alcanzaron una curul se encuentra la exdecana del Colegio de Enfermeros Región IV-Junín, Carmela Velásquez Ledesma. Ella postuló por el partido Alianza para el Progreso (APP).

Durante su candidatura, Velásquez siempre se mostró a favor de que la población mantenga la confianza en la dosis del laboratorio chino Sinopharm pese a los cuestionamientos sobre su eficacia. Además, aconsejaba a los peruanos poner el hombro cuando les toque ser inoculados.

El médico cirujano Ciro Castillo Rojo de Somos Perú fue otro de los candidatos que no logró ingresar al Parlamento. El excandidato proponía impulsar una ley que priorice las postas médicas y centros de salud de atención primaria para evitar la saturación de los hospitales.

Alfredo Urquiza y Pablo Grajeda Ancca, ambos del Partido Morado, tampoco obtuvieron una curul al igual que el doctor Carlos Glave Testino, quien postuló en las filas del partido Juntos Por el Perú.

