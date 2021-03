Conforme a los criterios de Saber más

El último martes 9 de marzo, el exministro de Salud Luis Solari fue presentado como parte del equipo del candidato presidencial Hernando de Soto de Avanza País, con miras a las Elecciones 2021.

Solari, quien es médico cirujano, dejó claro —en una entrevista con El Comercio— que no sería ministro de Salud en un eventual gobierno de De Soto. No obstante, manifestó que desempeñará el papel de consejero en materia de salud, política y gestión pública.

Respecto de la actual coyuntura, Luis Solari ha mostrado su desconfianza hacia la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, ya que todavía —dice— “no han concluido los estudios y pruebas rigor a las que sí han sido sometidas las otras vacunas del mercado”.

Cabe destacar que Solari se presentó como candidato al Congreso en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 con el partido Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular, que es liderado por Rafael López Aliaga.

Así como Luis Solari, otros médicos de profesión buscan incursionar en la política, mientras que otros quieren volver a obtener un escaño. Muchos de ellos, han ingresado a los partidos políticos para poder obtener una curul en el Congreso de la República.

1. Alejandro Aguinaga — Fuerza Popular

Alejandro Aguinaga Recuenco es médico cirujano de profesión y ha sido ministro de Salud en el gobierno de Alberto Fujimori (1999 – 2000), así como congresista en el 2006. Hoy vuelve a postular al Congreso de la República con el partido político Fuerza Popular en representación de la Región Lambayeque.

Aguinaga volvió a ser noticia cuando confirmó haber recibido la vacuna contra el COVID-19 de Sinopharm, pues, él y su esposa se encontraban en la lista de las personas que recibieron la dosis del laboratorio chino, tras el escándalo del famoso caso Vacunagate. Según el galeno y hoy candidato al Parlamento, fue inoculado en calidad de “consultor del equipo de investigación”.

En una entrevista con Canal N, el médico de cabecera del expresidente Alberto Fujimori, hoy preso, señaló que frente a la pandemia el Gobierno centró todos los recursos en una oferta hospitalaria y no en el primer nivel de atención.

En ese sentido, Aguinaga propuso que “debemos reforzar los primeros niveles de atención en salud, para que los médicos realicen equipos de intervención rápida”.

Aguinaga fue muy crítico con el Gobierno cuando se esperaba la llegada del primer lote (300 mil dosis) de la vacuna de Sinopharm. En ese entonces, la aerolínea KLM suspendió sus vuelos a China por lo que el arribo de las vacunas se retrasó.

“La incapacidad del Gobierno sigue causando frustración, desesperación y muerte; señores si no hay vuelo comercial manden el avión Presidencial”, escribió en su cuenta de Twitter.

La incapacidad del gobierno sigue causando frustración, desesperación y muerte; Señores si no hay vuelo comercial manden el avión Presidencial con su tanque auxiliar si no lo tiene Caletea pero llega bien y regresa. O no nos dicen la VERDAD y sigue el VERSO! — Alejandro Aguinaga R (@A_Aguinaga) February 4, 2021

Alejandro Aguinaga enfatizó en que participó como consultor en el tema de salud pública en el ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19. (Foto: Archivo El Comercio)

2. Edward Málaga Trillo— Partido Morado

Edward Málaga viene de una familia de médicos. Su padre es cirujano pediatra y su mamá obstetra. Él es biólogo y en el 2015 lideró el laboratorio de Neurobiología del Desarrollo y Peces Cebra en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

También, en noviembre último fue parte de un equipo que desarrollaba pruebas moleculares rápidas que ayudarían a detectar a tiempo los contagios por COVID-19. Ahora el científico postula al Parlamento por el Partido Morado.

Para Málaga, desde los puntos de vista de la salud pública y científico, “las vacunas son el mejor medicamento para evitar infecciones; eso está demostrado; y es la mejor herramienta que la ciencia y la medicina ofrecen para controlar una pandemia”, declaró en noviembre último a un medio de comunicación.

Para ese entonces, el médico que hoy pretende llegar al Congreso consideró que, si bien la vacuna no debe ser obligatoria, el Gobierno sí debe hacer una fuerte campaña de comunicación y alentar a las personas a vacunarse.

Dentro de sus propuestas, está la creación de la Comisión de la Verdad sobre la Pandemia COVID-19, que estaría conformada por personalidades probas nacionales y extranjeras, que extraiga y analice aciertos y yerros, lo que permitirá investigar las razones que impidieron tener un mejor desempeño como nación.

El doctor Edward Málaga Trillo postula al Congreso por el Partido Morado. (Foto: Juan Ponce / El Comercio)

3. Carmela Velásquez Ledesma – Alianza para el Progreso (APP)

La Región Junín tiene como candidata al Congreso a Carmela Velásquez, quien va por el partido Alianza para el Progreso (APP). Ella es doctora en Ciencias en Enfermería y cuenta con una experiencia de 30 años como enfermera. Fue decana del Colegio de Enfermeros Región IV-Junín.

Carmela Velásquez, a través de sus redes sociales, brinda recomendaciones a seguir para evitar el contagio del COVID-19, tales como el constante lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico, entre otros.

Asimismo, comparte información sobre la vacuna del laboratorio Sinopharm. En ello, se puede apreciar que Velásquez se mantiene a favor de que la población mantenga la confianza en dicha dosis y pongan el hombro cuando les toque ser inoculados.

Carmela Velásquez representa a la Región Junín y postula por el partido APP.

4. Ernesto Bustamante — Fuerza Popular

Otro de los médicos que aspira a una curul en el hemiciclo es Ernesto Bustamante. Él es biólogo y fue jefe del Instituto Nacional de Salud (INS); hoy postula al Congreso por Fuerza Popular.

En los últimos días Bustamante entró en discrepancia con la comunidad médica. Esto, luego de que comentara, en un programa periodístico, que los resultados del ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio Sinopharm en Perú habrían arrojado una eficacia del 33,3% en el caso del virus de Wuhan y de 11,5% para el virus de Beijing.

El candidato de Fuerza Popular consideró que se debería suspender el ensayo clínico que se realiza a la vacuna de Sinopharm tras la divulgación del informe preliminar.

“Lo que se debe suspender es el ensayo clínico, en mi opinión. Porque, en primer lugar, se ha aplicado agüita, que es la vacuna de Wuhan, a una tercera parte adicional de los voluntarios, cuando solo se debió aplicar a un tercio. Eso no está bien, eso no es ético”, declaró en el dominical Panorama.

No obstante, Bustamante dejó claro que el proceso de vacunación debería continuar, pese a que primero en Willax Tv dijo que la vacuna “no sirve en ninguno de sus aspectos”. Asimismo, en otro programa periodístico, el aspirante al congreso manifestó que “se necesita un plan de vacunación que no solo se tenga vacunadores contratados, necesitamos un abanico de vacunas, y eso no hay todavía”.

EN VIVO | Ernesto Bustamante: Necesitamos un abanico de vacunas, que no hay ► https://t.co/WAgcNzGC9I #NPortada pic.twitter.com/3tdC25zS8E — Canal N (@canalN_) March 5, 2021

A través de su cuenta de Twitter, expresó su rechazo a la compra de vacunas Sinopharm: “No comprar más vacuna Sinopharm; ni Beijing ni Wuhan”, escribió.

Para Bustamante —quien también dirige el programa de Salud en el plan de gobierno de Fuerza Popular— sería conveniente que las empresas puedan adquirir las vacunas para aplicarlas a sus trabajadores y familiares. “Ello acelerará la reinserción de trabajadores en sus empresas y contribuirá a restaurar la actividad económica. Esto se puede hacer sin interferir con las prioridades de aplicación del Estado, según vulnerabilidades”, opina.

Ernesto Bustamante postula al Parlamento por el partido Fuerza Popular. (FOTOS, ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO)

5. Ciro Castillo Rojo— Somos Perú

El médico cirujano Ciro Castillo se ha sumado a la fila de candidatos al Congreso del partido Somos Perú y postula en representación del Callao.

Tras el escándalo Vacunagate, el doctor Ciro Castillo ha expresado su apoyo al expresidente Martín Vizcarra, quien se inoculó de manera irregular y en secreto en Palacio de Gobierno junto a su esposa Maribel Díaz, y que, además, encabeza la lista de candidatos al Parlamento.

“Yo personalmente también creo que ha actuado, si bien, no con total acierto, pero sin embargo ha actuado de buena fe”, dijo Castillo en una entrevista con Canal N en febrero último.

De llegar al Congreso, el candidato ha manifestado que “impulsará una ley orgánica del Sistema Único de Salud, esto está sustentado en que actualmente el sistema sanitario está desarticulado. Es una anarquía, un caos”.

A través de su cuenta de Facebook, Castillo Rojo anunció que dentro de sus propuestas está el fortalecimiento a las postas médicas. Impulsará una ley que priorice las postas médicas y centros de salud de atención primaria para evitar la saturación de los hospitales.

Además, indicó que “estamos en un estado de emergencia sanitaria y se tiene que asegurar lo esencial para enfrentar la pandemia. Con un kit básico enfrentaremos la COVID-19 y se tiene que asegurar para futuras emergencias sanitarias”.

Ciro Castillo se ha sumado a las filas del Partido Somos Perú y ha expresado su apoyo al expresidente Martín Vizarra por el caso 'Vacunagate'. (FOTO: Facebook)

6. Alfredo Urquiza — Partido Morado

Alfredo Urquiza se presenta como médico y magíster en gestión de Salud, hoy es otro de los candidatos congresales del Partido Morado.

En su cuenta de Twitter, Urquiza también se pronuncia en contra de quienes divulgaron el informe preliminar sobre la eficacia de la dosis de Sinopharm.

“Basta del juego político. La vacuna ha demostrado en diferentes países su efectividad y el estudio atacado con datos mal analizados. Cualquier cosa es válida para atacar al gobierno, no les importan los pacientes que la necesitan”, escribió.

También, hace referencia que dentro del proceso de vacunación se debe priorizar y poner en primera fila a los grupos de riesgo, tengan o no recursos.

“La vacunación se hace en todo el mundo y el ritmo de producción de las dosis no es suficiente para que toda la humanidad tenga su dosis a la vez. Por eso se debe priorizar y poner en primera fila a los grupos de riesgo, tengan o no recursos. Es ética, no economía”, expresó.

La vacunación se hace en todo el mundo y el ritmo de producción de las dosis no es suficiente para que toda la humanidad tenga su dosis a la vez. Por eso se debe priorizar y poner en primera fila a los grupos de riesgo, tengan o no recursos. Es ética, no economía. https://t.co/Gj54U0VI12 — Alfredo Urquiza #M14 #PongoElHombro (@AlfurX) March 1, 2021

Para Urquiza, el aislamiento social es uno de cinco frentes de acción que de debe tomar frente a la pandemia. Considera que no basta con aislar a las personas, se debería hacer la detección temprana con pruebas moleculares, el mapeo de contacto con personas contagiadas, y aislar a los asintomáticos.

Alfredo Urquiza es médico y magister en gestión de Salud y postula por una curul con el Partido Morado. (FOTO: Twitter)

7. Pablo Grajeda Ancaa — Partido Morado

Es médico epidemiólogo y postula al Parlamento por el Partido Morado en representación de Cusco.

Pablo Grajeda ha manifestado, en un medio de comunicación de dicha región, su preocupación por la situación que enfrenta Cusco frente a la pandemia. Según Grajeda, existe un colapso de servicios hospitalarios por la no existencia de camas UCI disponibles, la hospitalización domiciliaria es cada vez mayor y el número de fallecimientos por COVID-19 ha aumentado.

Por ello, considera que el gobierno regional debiera de garantizar la provisión gratuita de oxígeno para la población, y que los ciudadanos deberían seguir cumpliendo con las medidas de prevención ya conocidas.

Respecto al caso Vacunagate, el candidato del Partido Morado señala que la sanción debe ser ejemplar según el nivel de responsabilidad tanto en el nivel legal, administrativo y ético.

“Hay un error de Sinopharm, porque ningún estudio de ensayo clínico serio le da a uno vacunas de regalo. En ninguna parte del mundo se puede a vacunar a personas que estén fuera del estudio [clínico], es decir, aquí ha habido un uso y un abuso de algo que no debió haberse hecho”, declaró a un medio de comunicación cusqueño.

El del medio es Pablo Grajeda, quien postula por el Partido Morado. (FOTO: Facebook)

8. Carlos Glave Testino — Juntos por el Perú

Juntos por el Perú tiene entre su lista de candidatos al Congreso a Carlos Glave, quien es un médico cirujano y ahora busca un escaño en el Congreso.

Para Carlos Glave, la vacuna debe ser un bien público, gratuito y garantizado por el Estado. En ese sentido, desde Juntos por el Perú, propone garantizar que la vacuna llegue de manera justa a todos los peruanos y peruanas es del Estado.

El candidato al Parlamento considera que es necesario una estrategia para revertir la negativa a la vacunación de un sector de la gente, con información y comunicación en salud.

Repecto a la participación del sector privado en la importación de vacunas, Glave manifiesta que “si quieren colaborar [el sector privado] con un eficaz y rápido plan de vacunación, es que pongan su infraestructura y equipos al servicio de la vacunación nacional. Además, también podrían apoyar en campañas de información y educación de la población”.

Glave, a través de sus redes sociales, cuestiona la divulgación del estudio preliminar sobre la vacuna de Sinopharm y critica al candidato de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante.

🔴 No caigas en las mentiras que @ErnesBustamante dijo en @willaxtv, que como buen fujimorista busca sabotear al Perú. En este TikTok te explico fácilmente cómo funciona cada vacuna ¡Sé responsable e infórmate bien!



Visita mi cuenta para más consejos 👉🏽 https://t.co/3JAZByy30h pic.twitter.com/BOgBxjkBTe — Dr. Carlos Glave JP27 (@DrCarlosGlave) March 9, 2021

Dentro de sus propuestas está la reconstrucción de centros y puestos de salud con personas, equipamiento e infraestructura completa. Asimismo, plantea que todos los servicios de salud tengan farmacias abiertas al público funcionando las 24 horas.

Carlos Glave es candidato con el número 27 por Lima de Juntos por el Perú. (Foto: Archivo personal)

