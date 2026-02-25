La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció durante la noche del martes la declaratoria de estado de emergencia en 707 distritos del Perú, debido a las intensas lluvias que han afectado a distintas regiones del país.

Las localidades mencionadas se encuentran en 14 regiones del país: Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Tumbes.

La recien jurada presidenta del equipo ministerial hizo énfasis en la declaración para zonas de Arequipa e Ica, por “lo daños ocasionados por las intensas lluvias”, que consistirá en una serie de “beneficios” por los estragos que ya afrontan.

“También se ha aprobado la prórroga del estado de emergencia en distritos de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto en Moquegua, ante el peligro inminente de contaminación del agua”, anunció Miralles.

La medida también afecta al distrito de Independencia, en Huaráz (Áncash), por el mismo motivo: riesgo de contaminación hídrica.

Servicio de transporte en emergencia

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en determinados tramos de las rutas nacionales de la Red Vial Nacional ubicadas en las regiones de Arequipa, Ica y Piura–Tumbes.

La declaración, en Arequipa, abarca rutas como DV. Yauca – Chala – Atico, Achaniso – Chaparra – Quicacha, Atico – DV. Quilca y otros sectores que conectan puntos clave de la región. En tanto Ica, refiere a los tramos Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca y otros vinculados a la carretera PE-1S. En el caso de Piura y Tumbes, la emergencia afecta la vía PE-1NL que une Sullana, Máncora y Tumbes, llegando hasta el Puente Internacional de La Paz.

