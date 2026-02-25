Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú inspeccionan una zona afectada por lluvias e inundaciones, en Arequipa, Perú, el 23 de febrero de 2026. (Oswald Charca / EFE)
Integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú inspeccionan una zona afectada por lluvias e inundaciones, en Arequipa, Perú, el 23 de febrero de 2026. (Oswald Charca / EFE)
/ Oswald Charca
Por Redacción EC

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció durante la noche del martes la declaratoria de estado de emergencia en 707 distritos del Perú, debido a las intensas lluvias que han afectado a distintas regiones del país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.