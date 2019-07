Defensor del Pueblo pide iniciar investigación contra cantante Tony Rosado

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió al Ministerio Público iniciar una investigación en contra Tony Rosado por incentivar con sus canciones y su conducta sobre el escenario la violencia contra la mujer.

El artista indicó en un programa de televisión que no es machista y que los actos obscenos que realiza con diversas fanáticas en los escenarios se trata solo de un "show". "No incentiva a nada. Si el hombre ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque le tendrá odio o porque la mujer no le hace caso", dijo Rosado.

"Expresiones del cantante Tony Rosado son absolutamente deleznables e inaceptables por incitar a violencia contra las mujeres". @FiscaliaPeru debe iniciar investigación de inmediato. Apología (Art. 316 del Código Penal) al feminicidio es delito y como sociedad no podemos permitirla", escribió Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

Vale precisar que no es la primera vez que el Tony Rosado se ve envuelto en un caso como este. Es conocido que como parte de sus presentaciones incentiva acciones machistas y la violencia de género.

- Atención de casos de violencia -

Hasta el mes de mayo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) ha reportado 67 casos de feminicidio. Además, hasta abril de este año se tiene la cifra de 56.271 casos de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Frente a esta situación, vale recordar que el Mimp cuenta con un servicio gratuito de 24 horas para atender a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual.

Se trata de la Línea 100, a la que también pueden acceder quienes conozcan sobre algún caso de maltrato en su entorno mediante atención telefónica a nivel nacional. Conoce más detalles en la siguiente infografía.



