La crisis migratoria que ha llegado hasta la frontera de Perú y Brasil en Madre de Dios parece aún no tener una solución viable para cientos de extranjeros haitianos y de algunos países africanos que buscan una nueva esperanza en otras naciones.

Mientras que las conversaciones se hacen esperar y las soluciones parecen aún lejanas, el número de migrantes varados ha disminuido en la zona fronteriza. No obstante, al menos 150 extranjeros permanecen en el Puente Integración, según informó a este Diario el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo. El otro grupo de personas ha vuelto a los alberges ubicados en Assis (Brasil).

Hasta el momento, lo único concreto que hay es la asistencia humanitaria por parte de los Gobiernos de Perú y Brasil, además, de reforzar su seguridad con efectivos policiales y del ejército.

Precisamente, hoy el Gobierno brasileño autorizó el uso de las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza para apoyar en el bloqueo excepcional y temporal del ingreso de extranjeros a su país. Esta medida se aplicará por sesenta días con la posibilidad de prorrogarse.

Al respecto, El Comercio conversó con el Secretario de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Paulo Cesar Rocha, quien explicó que “el Gobierno brasileño mantiene abiertas sus fronteras y no ha impedido la entrada de haitianos en ningún momento. Sin embargo, el año pasado se hizo la definición de procedimientos sanitarios por la pandemia y el Ejército brasileño ocupa las fronteras”.

Rocha también señaló que Brasil está ofreciendo albergue, comida y testeos contra el coronavirus a todos los migrantes. “Lo otro es las medidas contra la represión de los ´coyotes´. En ese sentido, estábamos en el acto de detener a dos peruanos esta semana que iban a explotar económicamente a los migrantes para facilitar el tránsito peruano no territorial”, explicó.

Efectivos de la policías y militares refuerzan la seguridad en la zona fronteriza de Perú y Brasil. (FOTO: FF.AA.)

Por el lado de Perú, la cancillería se ha mantenido firme en su decisión de cerrar las fronteras e impedir que los haitianos se adentren en el país para usar una ruta de tránsito. Así lo confirmó a este Diario Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, quien estuvo ayer en la mesa intersectorial de gestión migratoria con las autoridades de Relaciones Exteriores y otros organismos internacionales.

“Desde el Gobierno peruano se ha tomado la decisión de reiterar que las fronteras están cerradas. Esa es la posición de la Cancillería. Es imposible que los migrantes usen el Perú como una ruta de tránsito al Ecuador porque la frontera ecuatoriana también está cerrada. El Perú y ningún país puede promover una migración irregular”, manifestó Percy Castillo.

Algunos extranjeros buscan llegar a otros países como Estados Unidos, Colombia, Canadá. (FOTO: EFE)

No obstante, Castillo sostuvo que “si algún migrante quiere entrar al Perú y quedarse en el país para acogerse por ejemplo al asilo, el Gobierno tiene que ceder a estos pedidos porque es obligación internacional. Pero ese no es el caso, porque estas personas no quieren quedarse en Perú solo quieren movilizarse hacia la frontera norte”.

Por ello, la Defensoría exige una coordinación multilateral que involucre a Brasil, Colombia y Ecuador para abordar la situación de los migrantes haitianos y de otras nacionalidades africanas, y así poder establecer un camino de solución común.

Por su parte, el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo, indicó que “ningún representante de la cancillería ha llegado a Madre de Dios. Nos preocupa la situación porque hay niños, mujeres y minusválidos. Apelamos a la solidaridad internacional. Lo único que sé es que hay conversaciones entre ambas cancillerías (Perú y Brasil) pero no hay ningún avance”.

Para Hidalgo, la alternativa sería permitir que los migrantes ingresen al Perú, previamente se les haya realizado las pruebas de descarte a coronavirus, y sigan su ruta de tránsito hasta Ecuador. Posibilidad que ha sido descartada por la Defensoría del Pueblo, ya que “las fronteras ecuatorianas están cerradas”.

Hidalgo recordó que este sábado o domingo se reunirá en la frontera con el gobernador Gladson Cameli, del Estado de Acre, para discutir alguna solución.

En tanto, el gerente general del Gobierno Madre de Dios, Alberto Clement, indicó a este medio que “se ofreció a los haitianos un vuelo humanitario para llevarlos hasta Haití, pero no quieren. Su posición es ir a Estados Unidos, Colombia, Ecuador, México, mas no regresar a su país”.

Este Diario buscó entrevistar a un vocero de cancillería, pero hasta el cierra de esta nota no obtuvimos respuesta a nuestro pedido.

